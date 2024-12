Pierwsza miłość, odcinek 3936: Śmiałek otrzyma w spadku milion dolarów?! Tajemniczy mecenas może odmienić jego życie

Pierwsza miłość, odcinek 3927: Dziwne zeznania Karola Wekslera. Wysili się na alibi, ale to za mało - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3936 - wtorek, 21.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zdradzamy jako pierwsi, że w 3936 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Mecenas Tekla przyjedzie do Wadlewa z informacją, która zszokuje wszystkich! Śmiałek ma otrzymać spadek opiewający na milion dolarów?! Wiadomość ta błyskawicznie stanie się tematem numer jeden wśród mieszkańców. Plotki, domysły i spekulacje rozprzestrzenią się z prędkością błyskawicy.

Kim okaże się tajemniczy darczyńca w 3936 odcinku serialu "Pierwsza miłość" i dlaczego to właśnie ojciec Emilki znajdzie się na liście spadkobierców? Pytania będą się mnożyć, a odpowiedzi na nie okażą się bardziej skomplikowane, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać…

Tajemniczy mecenas i niespodziewany spadek w 3936 odcinku "Pierwsza miłość"

W 3936 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Wadlewo zostanie zelektryzowane wiadomością o spadku wartym milion dolarów, który rzekomo ma trafić do Śmiałka. Pojawienie się mecenasa Tekli wzbudzi sensację i liczne spekulacje wśród mieszkańców. Otrzymanie pieniędzy okaże się jednak trudnym przedsięwzięciem, ponieważ w następnym, 3937 odcinku serialu "Pierwsza miłość" rozpocznie się prawdziwa rywalizacja o spadek pomiędzy ojcem Emilki a samym Wójtem Wadlewa, który również nie będzie chciał przepuścić okazji do wzbogacenia się.

Śmiałek będzie milionerem? Wójt zawalczy z nim o tajemniczy spadek w 3937 odcinku "Pierwsza miłość"

Nie tylko Śmiałek będzie miał nadzieję na poprawę swojego losu. W 3937 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Wójt postanowi włączyć się do walki o milion dolarów. Jego rywalizacja z Śmiałkiem doprowadzi do licznych konfliktów, które wywołają sporo emocji w urokliwym Wadlewie. Obaj panowie nie cofną się przed niczym, aby udowodnić, kto bardziej zasługuje na fortunę. Ich spory doprowadzą do zabawnych, ale i dramatycznych sytuacji. Czy ojciec Emilki rzeczywiście stanie się milionerem z dnia na dzień? Przekonamy się niebawem!