Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3900: Układ Artura z wójtem przyniesie opłakane skutki. Weksler tylko na to czeka - ZDJĘCIA

Artur (Łukasz Płoszajski) wkręcony w kolejny spisek w Wadlewie w 3900 odcinku serialu "Pierwsza miłość"! Czy interesy w wójtem (Piotr Cyrwus) poskutkują wielkim skandalem we wsi? Kulczycki zostanie przymuszony do wzięcia udziału w zleceniu mężczyzny. Wójt postanowi zbudować aquapark, co zleci firmie Wekslera (Karol Strasburger). W 3900 odcinku serialu "Pierwsza miłość" cwany Karol od razu wyczuje interes i z chęcią wykorzysta Artura. Na szali zawiśnie dobre imię Kulczyckiego wśród społeczności Wadlewian.