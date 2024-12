Pierwsza miłość, odcinek 3926: Zamach na życie Ewy! Weksler i Grażyna w ostatniej chwili uratują ją przed strzałem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3925 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Karol będzie pewny, że udało mu się zapobiec tragedii, kiedy jego prawniczka poinformuje go, że zlecenie na Ewę zostało przez niego anulowane. Jednak później Kramer (Katarzyna Kołeczek) brutalnie wyprowadzi go z błędu. Zabójca już działa, a zlecenie będzie nieodwołalne. To odkrycie sprawi, że Karol w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość", w panice, rzuci wszystko i popędzi w stronę miejsca, gdzie przebywa Ewa.

W 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Ewa niczego nieświadoma będzie zajęta codziennymi sprawami. Nie spodziewa się, że ktoś obserwuje każdy jej ruch i czeka na odpowiedni moment, aby oddać śmiertelny strzał. Zdesperowany Karol zrobi wszystko, aby powstrzymać mordercę, ale czy zdąży na czas?

Zamach na życie Ewy w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Tajemnica zamachu na życie Ewy w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość" okaże się jeszcze bardziej skomplikowana, niż mogło się wydawać. Kim jest zabójca i kto tak naprawdę zlecił atak? Karol będzie musiał zmierzyć się z nie tylko z bezpośrednim zagrożeniem, ale również z własnym sumieniem. Czy to współpraca z tajemniczą, piękną prawniczką doprowadzi go do momentu, w którym będzie musiał uratować życie żony? Czy to właśnie Kramer okaże się nieobliczalna?

Grażyna świadkiem strzelaniny w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Grażyna stanie się świadkiem zamachu na życie Ewy i sama w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość" znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie…

Kiedy w 3926 odcinku serialu "Pierwsza miłość" padną strzały, czas na chwilę się zatrzyma. Grażyna i Karol w ostatniej chwili zdołają uratować Ewę, ale konsekwencje tej próby będą dalekosiężne. Karol znajdzie się pod lupą policji, która zacznie zadawać niewygodne pytania. W 3927 odcinku tłumacząc się, dlaczego znalazł się na miejscu zamachu, Weksler usłyszy ostrzeżenie, żeby lepiej, znalazł sobie dobrego adwokata. Czy to właśnie Karol będzie winny usiłowania śmierci Ewy? Przekonamy się wkrótce!