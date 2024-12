Pierwsza miłość, odcinek 3920: Karol umrze po oskarżeniach o zabójstwo Ewy? To go zniszczy! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3918: Weksler i Ewa wyjadą na safari w Afryce! To właśnie tam pozbędzie się żony?

Pierwsza miłość, odcinek 3919: Weksler aresztowany w Afryce za zabójstwo Ewy? To się źle skończy - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3921: Nowe rządy w Barbarianie. Borys zmieni knajpę nie do poznania - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3921 - piątek, 27.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3921 odcinku "Pierwszej miłości" Karol zasłabnie! Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia biznesmena ma bezpośredni związek ze zniknięciem Ewy. Przypomnijmy, że Weksler wkrótce wyruszy w wyprawę życia. Nie sam, bo z ochotą zabierze Ewę, której wiele osób odradzi wspólny wypad z mężem. Zaczną pojawiać się plotki na temat tego, co planuje mężczyzna. Wiele wskaże na fakt, iż plan mężczyzny obejmuje pozbycie się ukochanej w niewyjaśnionych okolicznościach w Afryce, po czym powrót do Polski i uniknięcie wszelkich konsekwencji. Szczególnie Michał (Wojciech Błach) z Brianem (Dominik Rybiałek) będą niemal przekonani, że Karol chce zabić Ewę. Wyciągną wnioski ze znalezienia wykupionej wysokiej policy na życie, którą nabędzie Weksler. Dla nich wszystko stanie się jasne.

Karol wróci do Polski i padną na niego oskarżenia!

Jak informowaliśmy, Ewa w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" faktycznie zaginie w Afryce. Według zeznań Karola będzie to wyglądało tak, iż kobieta mocno przestraszy się dzikiego zwierzęcia, wybiegnie z samochodu w bliżej nieokreślonym kierunku i potem urwie się z nią kontakt.

Zdradzamy, że w 3921 odcinku "Pierwszej miłości" Weksler będzie z powrotem w Polsce, ale sam... Padną na niego bardzo poważne oskarżenia, plotki rozbijają się na dobre i chyba nikt nie uwierzy w jego niewinność. Na pewno nie Krystian (Patryk Pniewski), który naskoczy na biznesmena. Oskarży go o zrobienie krzywdy matce, na co Karol zareaguje w bardzo nerwowy sposób. Nagły stres i strach wywołają zasłabnięcie!

Karol w drodze do szpitala w 3921 odcinku "Pierwszej miłości"

Nie obejdzie się bez pomocy specjalistów. Weksler trafi do karetki i na oddział w We-Med. Znów skończy się na skraju zawału, ale to jeszcze nie koniec. W 3921 odcinku "Pierwszej miłości" Karol nie umrze, ale za to narazi się policji. Funkcjonariusze zabiorą biznesmena z kliniki. Zapowiadają się wielkie kłopoty...