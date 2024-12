Pierwsza miłość, odcinek 3923: Melka wielką bogaczką! W szemrane interesy z handlarzem bronią wciągnie nawet Ankę

"Pierwsza miłość" odcinek 3923 - wtorek, 31.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Melka może mówić o sukcesie w 3923 odcinku "Pierwszej miłości", bo jej interesy z handlarzem bronią pójdą w dobrym kierunku. Oczywiście jeśli nie liczyć faktu, iż dziewczyna stanie się coraz bardziej zależna od podejrzanego mężczyzny... Niebezpieczna gra, którą rozpocznie przyszywana córka Marysi, na pewno będzie miała swoje konsekwencje.

Melka znów bogata w 3923 odcinku "Pierwszej miłości"

Dzięki interesom z handlarzem bronią Jewgienijem Melka będzie mogła mówić o ustabilizowanej sytuacji finansowej. Przypomnijmy, że dziewczyna wpadła w spore kłopoty z pieniędzmi, kiedy zmarł Reterski (Stefan Pawłowski). Okazało się, że nie tak łatwo utrzymać willę, pokryć zobowiązania i nadal prowadzić dość wystawne życie. Melka zaczęła grzebać w papierach, kombinować i myśleć, co by tu zrobić, żeby zrobić...

Niestety działania dziewczyny znów poszły w niebezpieczną, szemraną stronę. Nawiązała współpracę z handlarzem bronią Jewgienijem, która mocno się rozwinie. Co prawda, Melka faktycznie zacznie zarabiać niezłe pieniądze, ale jakim kosztem?

Melka wciągnie Ankę i Białego w niebezpieczną sytuację

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" udowodnią, że Melce będzie trudno działać samemu. Chcąc czy nie, w całą sprawę zaangażuje się Kamil (Igor Paszczyk). Brat spróbuje przemówić Melce do rozumu, ale to na nic. Co więcej, w 3923 odcinku "Pierwszej miłości" także Anka (Anna Pentz) zostanie wepchnięta w krąg niebezpiecznego zamieszania. Oczywiście tylko Piotrek pozostanie długo nieświadomy, z kim zaś zadarła Melka. Czy policjant poradzi sobie z myślą, co wyprawia ukochana? To raczej oczywiste, że prędzej czy później pozna prawdę o działaniach dziewczyny, Białego i Ani.