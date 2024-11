Pierwsza miłość, odcinek 3914: Nowa Maja da popalić Marysi? Będzie stawać na głowie, by wszystko wyszło - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3914 - wtorek, 13.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3914 odcinku "Pierwszej miłości" do załogi We-Med dołączy Maja. Nieco szalona pani doktor sporo namiesza w życiu dobrze znanych bohaterów. Wejdzie w bliską współpracę z Marysią oraz Grażyną. Obie postarają się zrobić wszystko, by miło przywitać Maję i doprowadzić do szybkiego otwarcia oddziału pediatrii. To właśnie w tej dziedzinie medycyny będzie pracować nowa pani doktor. Nikt jednak nie przewidzi, że nie znalazła się w We-Med całkiem przypadkowo. Ma znajomości i bliskie!

Maja dołączy do zespołu We-Med w 3914 odcinku "Pierwszej miłości"

Nowa Maja zainteresuje swoją osobą nie tylko Marysię z Grażyną. Przede wszystkim pozna Maurycego (Dawid Dziarkowski), który od razu poczuje z kobietą jakąś więź. Już wiadomo, że ta znajomość się rozwinie. Mężczyzna nie wie jednak, że Maję łączy pewien układ z samą Grażyną. Do We-Med nie trafi z przypadku. Czy to dobre wieści dla Maurycego? To się jeszcze okaże.

Skandal podczas otwarcia oddziału We-Med

Marysia z Grażyną w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" będą robiły wszystko, byle tylko zdążyć ze zorganizowaniem konferencji medycznej w związku z powstaniem nowego oddziału pediatrycznego. To właśnie tam ma się spełnić Maja. Domańska z Wekslerową nie mają pojęcia, że skrzętnie przygotowany plan otwarcia obróci się przeciwko nim. Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" wybuchnie skandal. Mało tego, zbiegnie się to w czasie z wyjawieniem przez Dawida (Marcin Nowicki) prawdziwych intencji. Przecież nie bez powodu od początku kręci się wokół spraw związanych z Marysią. Szykuje się niezłe zamieszanie w klinice We-Med i nie tylko.