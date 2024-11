Pierwsza miłość, odcinek 3899: Zdradziecki Janek uda idealnego męża. Ukryje przed Kingą ciążę Lilki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3899 - piątek, 22.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3899 odcinku "Pierwszej miłości" Janek uda idealnego męża i będzie robił wszystko, by spełniać każde życzenie żony. Kinga mylnie pomyśli, że ma wspaniałą, idealną wręcz rodzinkę, której nic nie złamie. Nie ma jednak pojęcia, że katastrofa nadchodzi wielkimi krokami, a wkrótce może być naprawdę źle.

Kinga nie wie o zdradzie Janka i jego dziecku z Lilką

Ile potrwa, by Kinga dowiedziała się o zdradzie i kłamstwie Janka? On uważa, że wpadka po pijaku, kiedy to wylądował z Lilką w łóżku i dał się ponieść chwili, wcale nie przekreśla wspólnej przyszłości z żoną. To Kingę kocha i to z nią chce być. Niestety nie uwolni się tak prosto od Lilki. Sekret o zdradzie może nawet dałoby się ukryć, ale sprawy poszły za daleko. Lilka jest w ciąży z kochankiem, czego oczywiście nie da się utrzymać w całkowitej tajemnicy. Kiedy Kinga dowie się całej prawdy o wybrykach męża?

Zdradzamy, że gra Janka okaże się świetna, bo ani Kinga, ani bliscy nie poznają szybko prawdy o zdradzie. Tylko Arek (Dariusz Wieteska) będzie trzymał rękę na pulsie, ale nawet on nie dojdzie do tego, jak wyjść z całej sytuacji obronną ręką. To chyba niemożliwe.

Janek zagra idealnego męża w 3899 odcinku "Pierwszej miłości"

Janek nie opuści maski idealnego męża. Nie ma co liczyć na szczerą rozmowę ze strony pogubionego męża Kingi. Zamiast wyjaśnić sytuację, wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, on zamilknie na temat "skoku w bok". Niestety tym razem raczej nie ma szans, by Kinga nie dowiedziała się prawdy. W końcu jak ukryć ciążę Lilki, która w 3899 odcinku "Pierwszej miłości" będzie coraz bardziej wściekła i upokorzona. Nie zrozumie zachowania mężczyzny, który odtrąci ją i dziecko. To wątpliwe, że daruje mu całą sytuację.