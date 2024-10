Pierwsza miłość, odcinek 3877: Wyjątkowa niespodzianka Kacpra dla Marysi! Zaskoczy przyszłą żonę dzięki Julce! - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3883: Krystian wpakuje Alana w kłopoty! Uda jego kumpla, po czym pokaże, na co go stać - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3877 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3877 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper postanowi wykorzystać pomoc Julki, by przygotować dla Marysi coś naprawdę niezwykłego. Córka Marysi, która uwielbia być częścią tych rodzinnych momentów, będzie miała kluczową rolę w planie Kacpra. Doktor Nowaczyk, z wielką starannością, zadba o to, by jego niespodzianka była perfekcyjna, a Julka nie tylko mu pomoże, ale również będzie pełna ekscytacji na myśl o reakcji swojej mamy. Czy Marysia domyśli się, co szykują dla niej jej najbliżsi?

Kacper przygotuje Marysi wspaniałą niespodziankę w „Pierwszej miłości”

Kacper postawi na prezent, który nie tylko wyrazi jego miłość do Marysi, ale również symbolizuje ich wspólną przyszłość jako rodziny. Dzięki pomocy Julki niespodzianka okaże się jeszcze bardziej osobista i wzruszająca. W 3877 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczymy, jak Marysia nie będzie mogła powstrzymać emocji, kiedy odkryje, co Kacper dla niej przygotował. To będzie jeden z tych momentów, które na długo zapadną w jej pamięci, a Nowaczyk znów udowodni, jak bardzo zależy mu na swojej przyszłej żonie.

„Pierwsza miłość” Kacper i Marysia są gotowi na wspólną przyszłość?

W 3877 odcinku "Pierwszej miłości" niespodzianka Kacpra będzie nie tylko wyrazem jego uczucia do Marysi, ale również zbliży całą rodzinę. Wspólne przygotowania z Julką, chwile pełne wzruszeń i radości - to wszystko sprawi, że Marysia poczuje się naprawdę wyjątkowo. W 3877 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie zobaczą, jak miłość Kacpra i Marysi rośnie z każdym dniem, a ich relacja staje się coraz silniejsza. Czy ten wyjątkowy gest będzie krokiem w stronę jeszcze większych zmian w ich życiu? Przekonamy się wkrótce!