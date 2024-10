Pierwsza miłość, odcinek 3865: Kacper dorwie Nikodema! Rozprawi się z chłopakiem Julki - ZDJĘCIA, WIDEO

"Pierwsza miłość" odcinek 3865 - czwartek, 3.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

Tym razem Nikodem słono zapłaci za swoje występki? Kacper rozprawi się z niebezpiecznym influencerem w 3865 odcinku „Pierwszej miłości”. Jak dojdzie do tego, że Nowaczyk z Marysią kolejny raz zostaną postawieni pod ścianą? Przecież było już tyle znaków, że Nikodem to nieodpowiednie towarzystwo dla Julki… Niestety dziewczyna nadal nie wyciągnie wniosków, więc dojdzie do szokujących zdarzeń! Koniecznie zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Nikodem zaangażuje Julkę do kręcenia podejrzanych filmików

Nikodem po raz kolejny pokaże, że nie ma granic. Cwany youtuber znów zaangażuje młodziutką córkę Marysi do szemranych pomysłów. Tym razem będzie chodziło o pewne filmiki, które miałaby być ostrzeżeniem. Influencer wymyśli, że razem nakręcą wideo o bezpieczeństwie w sieci… Cel może i godny pochwały, ale prawdziwe zamiary youtubera niezmiennie pozostawią wiele do życzenia. Niestety Julka znów da się nabrać i urobić „ukochanemu”.

W 3865 odcinku „Pierwszej miłości” Julka wyląduje z Nikodemem w miejscu, gdzie nie będzie miała kontaktu z Marysią i Kacprem. Oboje nie dadzą rady się do niej dodzwonić… Napięcie narośnie również dlatego, że kolejne odcinki „Pierwszej miłości” jasno udowodnią, jakim człowiekiem jest Nikodem. Chłopak niemal doprowadzi do upadku kliniki We-Med.

Kiedy Nikodem zobaczy, że Julka robi to, co on chce, posunie się o krok dalej. W 3865 odcinku „Pierwszej miłości” będą sami, więc chłopak zacznie ostro namawiać dziewczynę do coraz odważniejszych zachowań…

Interwencja Kacpra w 3865 odcinku „Pierwszej miłości”. Powali Nikodema na ziemię

Na szczęście Kacper w porę dorwie niebezpiecznego influencera. Pojawi się na miejscu, dopadnie Nikodema i dojdzie do szarpaniny. Nowaczyk w pewnym momencie po prostu powali rywala na ziemię. Mało tego, szybko zadzwoni po pomoc i obezwładni influencera na tyle, żeby ten nie uciekł. Co z tego wyniknie? Czy to koniec koszmaru Julki? O tym dowiemy się niebawem.