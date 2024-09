Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3865: Nikodem wrobi Julkę w podejrzany film. Na takie sceny się nie godziła - ZDJĘCIA

Julka (Dąbrówka Kruk) znów da się urobić podejrzanemu Nikodemowi (Adam Wojciechowski) w 3865 odcinku "Pierwszej miłości". Tym razem niebezpieczny influencer wymyśli nakręcenie pewnego filmiku, do czego zaangażuje córkę Marysi (Aneta Zając). Młodziutka Julka nie ma jasnego oglądu sytuacji, nie wierzy mamie, że znajomość z youtuberem to prośba o kłopoty... Znów zaufa chłopakowi, który nagle wymyśli, iż wspólne zrobią wideo o bezpieczeństwie w sieci. Julka nie ma pojęcia, że to tylko pretekst. Zobacz ZDJĘCIA.