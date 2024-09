Pierwsza miłość, odcinek 3862: Zrozpaczona Julka nie pogodzi się ze stratą Nikodema. Marysia pożałuje spotkania z youtuberem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3862 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Julka nie będzie zachwycona w 3862 odcinku "Pierwszej miłości", bo Nikodem nie wyśle do niej żadnej wiadomości. Córka Marysi nadal nie zrozumie prawdziwych zapędów youtubera. Ona czuje coś więcej do atrakcyjnego chłopaka, który zyskał popularność i emanuje pewnością siebie. Niestety nie wydaje się, iż zagrania influencera wobec małoletniej Julki są czyste. Wręcz przeciwnie, nie pierwszy raz wpędził ją w kłopoty...

Julka rozgoryczona brakiem kontaktu ze strony Nikodema

W 3862 odcinku "Pierwszej miłości" Julka na każdym kroku udowodni, jak bardzo nie pasuje jej sytuacja z brakiem kontaktu ze strony Nikodema. Kacper z Marysią będą musieli patrzeć na skwaszoną minę nastolatki. W końcu Domańska postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Przecież zależy jej na córce, którą chce chronić. Da podejrzanemu chłopakowi jeszcze jedną szansę, co niestety źle się dla niej skończy.

Kiepskie spotkanie Marysi z Nikodemem w 3862 odcinku "Pierwszej miłości"

Marysia sama umówi się na spotkanie z Nikodemem, który nie zachowa klasy. Będzie dla Domańskiej opryskliwy i wyniosły, ale to w żadnym wypadku nie koniec... Po spotkaniu z cwaniackim influencerem, nagle klinika We-Med wpadnie w szokujące kłopoty. Marysia od razu powiąże te dwie sprawy i uzna, że problemy w placówce to zagrywki Nikodema.

To nadal nie koniec, bo w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" youtuber faktycznie odezwie się do Julki, by ponownie ją urobić. Tym razem wymyśli kręcenie wspólnego filmiku o bezpieczeństwie w sieci. Zachwycona powracającym zainteresowaniem dziewczyna, znów wpakuje się w koszmarne kłopoty. Czy to zamieszanie się kiedyś skończy? Marysia ponownie straci kontakt z córką!