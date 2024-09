Pierwsza miłość, odcinek 3860: Biernacki wreszcie się doigra? Wenerski wpadnie na trop jego ofiary - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3847: Pożegnanie Kaliny i Oskara przed wyjazdem na ślub do Włoch! Nie wszystko pójdzie po ich myśli - ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3849: Koszmar po ślubie Kaliny i Oskara we Włoszech! Nie przewidzą tego, co się wydarzy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Jakub na tropie ofiary Biernackiego w 3860. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

W 3860. odcinku „Pierwszej miłości” ciągle podejrzliwy wobec Biernackiego Wenerski nie odpuści mu sprawy z Laurą i zatrzymania w związku z oskarżeniem go o pobicie właściciela galerii, które złożyła na komisariacie mama Ani (Anna Pentz). Wpadnie na trop mężczyzny, który kiedyś szantażował Biernackiego. Będzie dla niego jasne, że nie robił tego dla przyjemności, ale czuł się przez psychopatę osaczony. Jakub nie uwierzy, że ofiara Biernackiego wyjechała za granicę z własnej woli. Dla właściciela kliniki We-Med będzie oczywiste, że była to ucieczka przed mściwym szaleńcem. Tymczasem Laura znowu zaufa Biernackiemu. Właśnie takich kobiet szuka Adam –prostolinijnych, ufnych, nieskończenie naiwnych...

W nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość” Biernacki postara się, by Laura mocno odczuła to, że zwróciła się przeciwko niemu. Pomimo tego, że będzie ona myśleć, że wszystko między nimi jest w porządku, Adam będzie przemyśliwał, jak ją ukarać. Wielkim szczęściem Laury będzie to, że znajdzie oparcie w przyjaciołach dobrze znających charakter Biernackiego.

W nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość” Laura znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie ze strony Biernackiego, które jednak w porę dostrzeże Jakub. Wenerski wciąż się w niej podkochuje i nie pozwoli jej skrzywdzić psychopacie. Laura będzie też mieć po swojej stronie Paulinę (Jowita Budnik), dawną partnerkę i ofiarę podłego charakteru Adama.

"Pierwsza miłość" odcinek 3860 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 18 w Polsacie