Pierwsza miłość, odcinek 3853: Tragiczny pogrzeb ciotki Białego! Na uroczystości pożegnalnej pojawi się tylko jedna osoba - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3853 - wtorek, 17.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" Biały będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnym bólem. Po śmierci ciotki, której nie widział od lat, zorganizuje skromny pogrzeb, ale na tej uroczystości... nie zjawi się prawie nikt! Jak się jednak okaże, na cmentarzu czekać będzie tajemnicza osoba, która może zmienić wszystko. Na ten moment nie możemy zdradzić, kim będzie ten niespodziewany gość, ale jedno jest pewne - to spotkanie nie pozostanie bez wpływu na dalsze życie Kamila...

Wstrząsająca niespodzianka w mieszkaniu ciotki!

Choć pogrzeb ciotki Kamila odbędzie się w niemalże całkowitej samotności, to emocje sięgną zenitu, kiedy w 3853 odcinku "Pierwszej miłości" Biały wejdzie do mieszkania zmarłej. To tam czekać będzie na niego niespodzianka, która dosłownie zwali go z nóg! Czy to będzie odkrycie jakiegoś sekretu ciotki, o którym Kamil nie miał pojęcia? A może coś zupełnie innego?

Dramatyczne wydarzenia na cmentarzu - Kim będzie tajemnicza osoba?

W 3852 odcinku "Pierwszej miłości" Kamil znajdzie się na cmentarzu w pełnej rozpaczy samotności. Nikt nie przyjdzie pożegnać zmarłej, ale gdy Biały stanie nad grobem ciotki, niespodziewanie zjawi się ktoś, kto całkowicie wywróci jego życie do góry nogami. Kim będzie ta osoba? Jakie tajemnice ujrzą światło dzienne? Szczegóły na ten temat z pewnością poznamy już niebawem!