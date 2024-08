Pierwsza miłość, odcinek 3851: Arek uwierzy w romans Marty i Piotrka i postanowi odejść? Wszystko przez Jerzego!

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3851 - piątek, 13.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3851 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek, chcąc chronić Melkę przed ujawnieniem ich relacji, postanowi zaaranżować niewinne spotkanie w miejscu publicznym. Zamiast uniknąć podejrzeń, cała sytuacja stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Remigiusz (Stefan Pawłowski), który nie da za wygraną, niemal odkryje prawdę o romansie Piotrka i Melki w 3850 odcinku "Pierwszej miłości". W akcie desperacji, Piotrek postanowi udawać, że jego dziewczyną jest Marta, w nadziei, że odwróci to uwagę Remigiusza. Niestety, choć plan wydawać się będzie skuteczny na krótką metę, to jego konsekwencje będą dużo poważniejsze.

Marta, początkowo zaskoczona zachowaniem Piotrka, zgodzi się na jego plan, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo to wpłynie na jej relację z Arkiem w 3851 odcinku "Pierwszej miłości". Piotrek, świadomy, że jego zachowanie przekroczyło pewne granice, postanowi przeprosić Martę, co doprowadzi do ich rozmowy. Niestety, wszystko to zostanie podsłuchane przez Jerzego, który wyciągnie z tej sytuacji zbyt daleko idące wnioski.

Jerzy powie Arkowi o rzekomym romansie Marty z Piotrkiem

Jerzy przypadkowo usłyszy rozmowę Piotrka i Marty, a jego podejrzenia o romansie szybko nabiorą na sile. Zamiast skonsultować swoje obawy z córką, ojciec kobiety zdecyduje się na dramatyczny krok i w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" poinformuje Arka o tym, co usłyszał. Jerzy, przekonany, że Marta zdradza Arka nie zda sobie sprawy, że jego interwencja może przynieść więcej szkody niż pożytku. Zasiane przez niego ziarno niepewności sprawi, że Arek, choć początkowo nie będzie chciał wierzyć w zdradę Marty, zacznie coraz bardziej analizować jej relację z Piotrkiem.

Czy Arek zostawi Martę w nowym sezonie "Pierwszej miłości"?

W 3851 odcinku "Pierwszej miłości" Arek stanie przed najtrudniejszą decyzją w swoim życiu. Czy powinien zaufać Marcie i odrzucić sugestie Jerzego, czy też zakończyć związek, zanim dojdzie do prawdziwej zdrady? Arek, dotychczas pewny miłości Marty, nagle znajdzie się w sytuacji, w której każda decyzja wydawać się będzie złą. Z jednej strony pragnie wierzyć w niewinność Marty, z drugiej jednak nie potrafi zignorować narastających wątpliwości i zazdrości.