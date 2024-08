Pierwsza miłość, odcinek 3844: Marysia straci na dobre kontakt z Julką! Córka nie będzie chciała jej znać?

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3844 - środa, 4.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3844 odcinku "Pierwszej miłości" sytuacja między Marysią a Julką osiągnie punkt krytyczny. Julka, coraz bardziej zakochana w Nikodemie, zacznie oddalać się od matki. Jej młodzieńczy bunt, podsycany przez wpływowego chłopaka, może doprowadzić do dramatycznego rozłamu w rodzinie. Julka, pod wpływem Nikodema, zacznie odrzucać wszelkie próby pojednania ze strony Marysi. Matka, która dotąd zawsze starała się być przy córce, stanie w obliczu trudnej rzeczywistości. Czy Julka rzeczywiście nie będzie chciała jej znać?

Czy młoda dziewczyna, zaślepiona uczuciem do Nikodema, w 3844 odcinku "Pierwszej miłości" zdecyduje się odciąć od matki na zawsze?Marysia, rozbita emocjonalnie, będzie musiała stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu w swoim życiu. Z jednej strony, nie chce stracić córki, z drugiej, nie może pozwolić, by ta wpadła w sidła manipulacyjnego influencera.

Nikodem wkroczy do akcji - Propozycja, która może zniszczyć Marysię!

W 3844 odcinku "Pierwszej miłości" Nikodem postanowi podjąć radykalne kroki. Wiedząc, że Marysia nie jest przekonana do jego związku z Julką, pojawi się w jej gabinecie z szokującą propozycją. Ta wizyta okaże się momentem przełomowym. Mężczyzna, który dotychczas manipulował Julką za plecami Marysi, teraz postanowi zagrać w otwarte karty. Jego propozycja będzie miała charakter nie do odrzucenia, ale to, co naprawdę będzie kryć się za jego słowami, może wzbudzić jeszcze większe podejrzenia Marysi.

Manipulacja czy prawdziwe uczucie?

W 3844 odcinku "Pierwszej miłości" Nikodem pokaże swoją prawdziwą twarz. Czy jego uczucia wobec Julki będą szczere, czy może to tylko wyrachowana gra, mająca na celu zdobycie czegoś więcej? Pewny siebie youtuber nie cofnie się przed niczym, aby zyskać przychylność Marysi. Jego działania, choć z pozoru altruistyczne, mogą kryć w sobie drugie dno. Czy to właśnie on zdoła przeciągnąć Julkę na swoją stronę, zrywając tym samym więź, która łączyła ją z matką? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!