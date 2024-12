Na Wspólnej znika z ramówki! Nie będzie nowych odcinków w grudniu

Na Wspólnej, odcinek 3939: Patrycja przyzna się do morderstwa ojca Oskara! Weronika nie zdoła jej powstrzymać - ZDJĘCIA

Dlaczego nie ma nowych odcinków "Na Wspólnej" od 23.12.2024 do 26.12.2024 roku i od 31.12.2024 do 1.01.2025 roku o 20.10 w TVN?

Widzowie "Na Wspólnej" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż od poniedziałku 23.12.2024 roku do czwartku 26.12.2024 roku o 20.10, a także w dniach 31.12.2024-1.01.2025 roku nie zobaczą nowych odcinków swojego ulubionego serialu na TVN. W tym czasie stacja zdecydowała się na ważną zmianę w swojej ramówce, w efekcie której "Na Wspólnej" musiało wylecieć, gdyż nie znalazło się tam dla niego miejsce. Podobnie z resztą jak w przypadku konkurencyjnej stacji TVP2, która w tym okresie także pożegnała się ze swoimi flagowymi serialami takimi jak - "Barwy szczęścia", "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Na sygnale". Tyle tylko, że w przypadku TVN potrwa ona nieco krócej! Ale skąd w ogóle taki ruch i kiedy można spodziewać się powrotu?

Co pokaże TVN zamiast premierowych odcinków "Na Wspólnej"?

TVN nie pokaże premierowych odcinków "Na Wspólnej" w okresie od 23.12.2024 do 26.12.2025 roku, a także 31.12.2024 do 1.01.2025 roku o godzinie 20.10 na swojej antenie z racji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku! Stacja postanowiła zacząć przerwę świąteczno-noworoczną nieco wcześniej i już na dzień przed Wigilią zrezygnowała z premierowych odcinków swoich uwielbianych seriali. Jednak w przeciwieństwie do konkurencyjnej stacji, TVN zdecydował się puścić nowy 3938 odcinek "Na Wspólnej" jeszcze przed Sylwestrem w poniedziałek 30.12.2024 roku! I nic dziwnego, gdyż wiele się w nim wydarzy! A w trakcie przerwy świątecznej stacja postawi na filmy, rozpoczynające się około godziny 20, a więc w czasie normalnej emisji serialu, który w tych dniach będzie musiał ustąpić im miejsca! Ale wcale nie na aż tak długo jak inne!

Kiedy będzie można zobaczyć premierowy 3938 odcinek "Na Wspólnej"?

Premierowy 3938 odcinek "Na Wspólnej" widzowie zobaczą jeszcze w starym roku w poniedziałek 30.12.2024, ale nieco wcześniej niż zawsze, gdyż już o godzinie 20 w TVN. A z kolei następny 3939 odcinek już w nowym roku w czwartek 2.01.2025 także o godzinie 20. Z pewnością oba będą dostępne z wyprzedzeniem na platformie Player, ale za dostęp do nich będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVN. A gwarantujemy, że warto, gdyż w obu odcinkach "Na Wspólnej" emocji nie zabraknie! Tym bardziej, że emisja zostanie przerwana w momencie, gdy Oskar (Mateusz Baranowski) doniesie na własną matkę Patrycję (Anita Jancia-Prokopowicz) policji, a Ania (Sonia Mietielica), Igor (Jakub Wesołowski) i Magnus (Krzysztof Kowalski) będą o krok od poznania wyników testu na ojcostwo dziecka ich ukochanej!