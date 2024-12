Na dobre i na złe

Na dobre i na złe znika z TVP! Zabraknie nowych odcinków w grudniu i styczniu

Nie mamy dobrych wieści dla wszystkich fanów "Na dobre i na złe"! TVP2 nie pokaże premierowych odcinków ich ulubionego serialu na swojej antenie o stałej porze i to już od 23 grudnia! A co gorsza, przerwa w emisji potrwa aż do początku stycznia i na dodatek będzie najdłuższa w przypadku wszystkich produkcji Telewizji Polskiej, przez co widzowie naprawdę będą musieli uzbroić się w cierpliwość! Ale dlaczego ta kultowa produkcja wyleci z ramówki na tak długo? Otóż jest ważny powód, dla którego stacja się na to zdecydowała! Jaki i kiedy "Na dobre i na złe" wróci z powrotem na antenę? Koniecznie poznaj szczegóły!