Na sygnale znika z ramówki! Nie będzie nowych odcinków w grudniu i styczniu

Na sygnale, odcinek 643: Miłosz zabije Martynę i Basię?! Odkryje, że to one stoją za kalectwem jego brata - ZDJĘCIA

Dlaczego nie ma nowych odcinków "Na sygnale" od 23.12.2024 do 6.01.2025 roku o 21.55 i 22.25 w TVP2?

Widzowie "Na sygnale" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż od poniedziałku 23.12.2024 roku do poniedziałku 6.01.2025 roku nie zobaczą nowych odcinków swojego ulubionego serialu na TVP2. W tym okresie stacja zdecydowała się na ważną zmianę w swojej ramówce, w efekcie której "Na sygnale" musiało z niej wylecieć, gdyż nie znalazło się tam dla nich miejsce. Podobnie z resztą jak w przypadku innych kultowych produkcji stacji jak "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Barwy szczęścia"! Z tą jednak różnicą, że ostatni serial wróci na antenę nieco wcześniej, a fani medycznej produkcji będą musieli poczekać nieco dłużej! Czym zatem spowodowana jest ta zmiana i kiedy można spodziewać się powrotu?

Co pokaże TVP2 zamiast premierowych odcinków "Na sygnale"?

TVP2 nie pokaże premierowych odcinków "Na sygnale" w okresie od 23.12.2024 do 6.01.2025 roku o godzinach 21.55, a w środy także i o 22.25 na swojej antenie z racji Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Święta Trzech Króli! Stacja postanowiła zacząć przerwę świąteczno-noworoczną nieco wcześniej i już na dzień przed Wigilią zrezygnowała z premierowych odcinków swoich uwielbianych seriali. Podobnie z resztą jak tuż po świętach - w piątek 27.12.2024 roku, jak i tuż przed Sylwestrem - w poniedziałek 30.12.2024 roku, a także w poniedziałek 6.01.2025 roku, kiedy wypadnie kolejne Święto Trzech Króli. W te dni TVP2 postawi na filmy czy programy rozrywkowe, które będą rozpoczynać około godziny 20, a następne 22, a więc w czasie normalnej emisji "Na sygnale", jak i innych seriali TVP2 - "M jak miłość", "Na dobre i na złe" czy "Barw szczęścia", które w te dni wylecą z ramówki!

Kiedy będzie można zobaczyć premierowy 651 odcinek "Na sygnale"?

Premierowy 651 odcinek "Na sygnale" widzowie będą mogli zobaczyć dopiero we wtorek 7.01.2025 roku o godzinie 21.55 w TVP2. Podobnie z resztą jak nieco wcześniej premierowy odcinek "M jak miłość", który wróci na antenę tego samego dnia w przeciwieństwie do "Barw szczęścia", które pojawią się w emisji wcześniej, a także "Na dobre i na złe", które będzie z kolei później. Z pewnością premierowy 651 odcinek "Na sygnale" pojawi się wyprzedzeniem na platformie vod.tvp.pl, jednak za dostęp do niego będzie trzeba zapłacić. A jeśli ktoś nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać na normalną emisję w TVP2. A będzie na co, gdyż emocji w nim nie zabraknie!