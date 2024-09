Na Wspólnej, odcinek 3902: Ola nie zgodzi się zamieszkać z Czerskim! Alan nie przestanie mieszać

"Na Wspólnej" odcinek 3902 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3902 odcinku "Na Wspólnej" Alan zdecyduje się pomóc Oli przenieść się na swoje. Tym bardziej, że spotkania w mieszkaniu Zimińskich przestaną mu odpowiadać. A już szczególnie po wybuchu pijanego Marka, który zacznie się na niego rzucać. Zdradzamy, że mężowi Danki (Lucyna Malec) nie uda się się znaleźć zatrudnienia, gdyż kolejna rozmowa o pracę zakończy się fiaskiem. Wówczas Marek nie wytrzyma i postanowi utopić swoje smutki w alkoholu. Tyle tylko, że tak się spije, że po powrocie do domu aż zacznie wygrażać Novakowi.

Szczególnie, iż doskonale będzie wiedział, że dawny kochanek jego córki będzie coś kręcił, gdyż przecież spotka go w Warszawie jeszcze przed wypadkiem Mariusza, a nie po jak będzie przekonywał ją Alan. I tego Novak już nie zniesie. Tym bardziej, iż nie będzie chciał, aby jego sekret wyszedł na jaw, dlatego w 3901 odcinku "Na Wspólnej" zacznie przekonywać Olę, aby w końcu wyprowadziła się od rodziców i wynajęła swoje mieszkanie.

Ola odrzuci propozycję Mariusza w 3902 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3902 odcinku "Na Wspólnej" Novak zaoferuje jej w tym swoją pomoc. Tym bardziej, iż będzie zależało mu na czasie. Dlatego obsypie dawną kochankę ofertami mieszkaniowymi, czym aż zszokuje Czerskiego. Szczególnie, że przecież Ola będzie mogła zatrzymać się u niego. A zwłaszcza, gdy po jego wypadku wyznają sobie uczucia i zrozumieją, że nie mogą bez siebie żyć. Ale ku jemu jeszcze większemu zaskoczeniu w 3902 odcinku "Na Wspólnej" Zimińska jednak mu odmówi i nie zgodzi się zamieszkać wspólnie w jego mieszkaniu! Czyżby miała to na wpływ jego córka Amelia (Klementyna Karnkowska), która po jego wypadku nie chciała przeprowadzić się do matki Lidii (Małgorzata Lipmann), a co gorsza do końca nie potrafiła jej wciąż zaakceptować? A może z powodu samego ojca?

Zimińska zamieszka na swoim w 3902 odcinku "Na Wspólnej"?

Tym bardziej, że w 3902 odcinku "Na Wspólnej" Marek szybko się zrehabilituje i przeprosi za swoje wcześniejsze zachowanie. Zimiński wyjaśni, iż było ono spowodowane obawą o to, że nie uda mu się znaleźć zatrudnienia przed emeryturą, z czym będzie bardzo źle się czuł, gdyż nie będzie chciał być na utrzymaniu żony. Czy zatem w 3902 odcinku "Na Wspólnej" Ola postąpi tak właśnie ze względu na ojca? A może wręcz przeciwnie, posłucha Alana i postanowi jednak zamieszkać na swoim, aby dodatkowo nie obciążać swoich rodziców finansowo? Przekonamy się już niebawem!