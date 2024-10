Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3901: Pijany Marek zaatakuje Alana! Nazwie go psycholem i zacznie grozić

W 3901 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do dramatycznych wydarzeń! Marek Zimiński (Grzegorz Gzyl), po sprzedaży restauracji, kompletnie nie będzie umiał poradzić sobie z nową rzeczywistością. Poszukiwania pracy zakończą się porażką, a frustracja szybko przerodzi się w agresję. Wracając do domu, pijany i wściekły, Marek w 3901 odcinku "Na Wspólnej" zobaczy Alana (Jakub Wiszniewski) i straci nad sobą kontrolę! Będzie groził mężczyźnie, wyzywając go od psycholi! To jednak nie koniec - ta sytuacja wpłynie nie tylko na relacje Marka z Alanem, ale także na życie jego córki Oli (Marta Wierzbicka) oraz wnuka. Zobacz, co jeszcze się wydarzy w najnowszym odcinku!