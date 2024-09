Na Wspólnej, odcinek 3882: Zaginiona Julka się odnajdzie! Zszokowany Igor dowie się, co zrobiła jego córka - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3882 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" córka Igora niespodziewanie się odnajdzie i to na dodatek jeszcze sama! Julka w końcu wróci do domu tuż po tym jak jej ojciec poruszy niebo i ziemię, aby ją odnaleźć. A to dlatego, iż będzie przekonany, że za jej zniknięciem będzie stała jego dawna kochanka, która już wcześniej mu groziła, gdy wpakował ją do więzienia. A teraz po swoim wyjściu już zacznie go śledzić i prześladować, przez co myśl nasunie mu się sama. Szczególnie, po rozmowie ze znajomymi córki, od których w 3881 odcinku "Na Wspólnej" dowie się, że wsiadła ona do obcego samochodu i późniejszej naradzie ze Sławkiem (Mariusz Słupiński).

Igor oskarży Judytę o zniknięcie Julki w 3881 odcinku "Na Wspólnej"!

Dlatego w 3881 odcinku "Na Wspólnej" Nowak postanowi nie czekać i od razu zdecyduje się skonfrontować z Judytą, na którą z resztą wpadnie na dziedzińcu. Igor zacznie wypytywać byłą kochankę o to, gdzie jest jego córka, jednak ona wyraźnie zaprzeczy, aby miała coś z tym wspólnego. Ale oczywiście Igor jej nie uwierzy!

- Gdzie jest Julka? - zapyta Igor.

- Słucham?! - odpowie pytaniem na pytanie wyraźnie zaskoczona Judyta.

- Wczoraj zniknęła! Nie udawaj! Przypadek? - zdenerwuje się Nowak.

Jednak mocno się zdziwi, gdyż jej wersja w 3882 odcinku "Na Wspólnej" okaże się prawdziwa, gdyż to wcale nie Judyta będzie stać za zniknięciem Julki, a ona sama!

Julka wróci do domu w 3882 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Julka w końcu zjawi się w domu, gdzie ojciec od razu urządzi jej przesłuchanie i ostro się wścieknie. A to dlatego, że córka wreszcie przyzna, iż sama zdecydowała się odłączyć od szkolnej wycieczki, aby pojechać na koncert do Berlina i to jeszcze z obcym chłopakiem, którego pozna przez Internet! W 3882 odcinku "Na Wspólnej" Nowak aż nie będzie mógł uwierzyć w bezmyślność nastolatki, gdyż zda sobie sprawę, czym taki wyjazd mógłby się skończyć. Tym bardziej, gdyby chłopak z sieci nie okazał się tym, za kogo by się podwał. Dziennikarz zacznie głośno zastanawiać się, nad tym, co mogłoby się tam wówczas jeszcze stać, przez co i Julka najwyraźniej w końcu zrozumie, że źle zrobiła.