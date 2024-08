Na Wspólnej, odcinek 3881: Tajemnicze zaginięcie Julki! To Judyta porwie córkę Igora? - ZDJĘCIA

Na Wspólnej. Powrót Judyty Bradeckiej! Kochanka Igora znów wywróci mu życie do góry nogami

Na Wspólnej, odcinek 3845: Judyta wróci i weźmie się za Smolnego! To Basia wepchnie męża w ramiona intrygantki - ZDJĘCIA

Spis treści

Julka nie wróci ze szkolnej wycieczki. Co się stanie z córką Igora?

Przerażający telefon do Igora w 3881 odcinku "Na Wspólnej" potwierdzi jego najgorsze przypuszczenia! Klasa Julki wróci ze szkolnej wycieczki autokarem, ale wśród uczniów nigdzie nie będzie córki Nowaka. W jednej chwili przez głowę zatroskanego ojca 14-latki będą przewijać się czarne scenariusze co mogło stać się z dziewczynką. Początkowo Igor nie połączy zniknięcia Julki z zemstą swojej byłej kochanki Judyty. A jednak coś będzie na rzeczy!

Znajomi Julki w 3881 odcinku "Na Wspólnej" przekażą Igorowi, że widzieli jak wsiadała do obcego samochodu, za kierownicą którego siedział jakiś podejrzany facet. To wystarczy Nowakowi, by natychmiast zgłosić zaginięcie dziecka na policję. Ratunku poszuka u Sławka Dziedzica, który podsunie dziennikarzowi pewien trop.

Na Wspólnej ZWIASTUN. Kuba jest gangsterem? Sławek i Robert znajdą dowód! Koszmar Leona w szkole Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podejrzenia Sławka w sprawie zniknięcia Julki

W trakcie rozmowy ze Sławkiem w 3881 odcinku "Na Wspólnej" do Nowaka dochodzi, że za zniknięciem Julki może stać Judyta Bradecka. W końcu była kochanka Igora po wyjściu z więzienia zapowiedziała, że się na nim zemści, że wpakował ją za kratki. Cały czas będzie sprytnie manipulowała Krzysztofem Smolnym (Łukasz Konopka), który pisze biografię Judyty, chce przedstawić prawdziwą twarz właścicielki szkoły sztuk walki, zamieszanej w śmierć młodego sportowca.

Sławek w 3881 odcinku "Na Wspólnej" podsunie Igorowi myśl, że to może nie być przypadek, że Julka zniknęła właśnie teraz, kiedy Judyta zaczęła się koło niego kręcić, posunęła się do prześladowania jego i Ani (Sonia Mietielica), groziła, że zapłaci Nowakowi za wszystkie krzywdy. Igor będzie chciał na własną rękę sprawdzić, czy Judyta porwała Julkę.

Igor zmierzy się z Judytą. Czy Bradecka przyzna się do porwania?

W 3881 odcinku "Na Wspólnej" dojdzie do starcia Igora i Judyty na dziedzińcu osiedla przy Wspólnej! Wzbudzony Nowak przestanie panować nad emocjami. Zażąda od Bradeckiej wyjaśnień gdzie jest jego córka, co zrobiła Julce, gdzie ją zabrała i w jakim celu. Ale Judyta do niczego się nie przyzna! Przeciwnie, oburzą ją oskarżenia Igora, że byłaby zdolna skrzywdzić jego dziecko.

Niespodziewanie w 3881 odcinku "Na Wspólnej" Igor odbierze kolejny telefon w sprawie Julki. Czy córka się odnajdzie i wróci do domu? To okaże się już niebawem, bo niedługo potem wyjaśni się, kto będzie stał za zaginięciem Julki.

Kiedy 3881 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 3881 "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w środę, 11.09.2024, o godz. 20.10 w TVN.