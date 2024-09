Na sygnale, odcinek 588. Pożegnanie Britney! Ratownicy przygotują dla niej wyjątkową niespodziankę - ZDJĘCIA, WIDEO

Na sygnale, odcinek 594: Martyna wezwie do Piotra policję? Strzelecki będzie się dobijał do mieszkania!

"Na sygnale" odcinek 588 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

W pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach Britney postanowi ostatecznie wylecieć do Nowej Zelandii ze Sławkiem. I choć zarówno Nowy swoim wyznaniem, czy Alek swoimi oświadczynami, utrudnianiem jej wyjazdu i próbą skłócenia jej z ukochanym do ostatniej chwili próbowali zatrzymać ją w Polsce, to jednak Kowalczyk postawiła na swoim. I w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej zacznie szykować się do wyjazdu. Julka spakuje wszystkie swoje rzeczy i z pomocą Michała (Krystian Kukułka) zniesie je na dół i zapakuje do samochodu. Wówczas ratowniczka będzie już gotowa, ale bez jej pożegnania w stacji się nie odbędzie!

Tak ratownicy pożegnają Britney w pierwszym 588 odcinku"Na sygnale" po przerwie wakacyjnej!

W międzyczasie w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach przyjaciele zaczną szykować dla Britney pożegnalną imprezę niespodziankę! Ratownicy będą chcieli, aby ich koleżanka dobrze ich zapamiętała, dlatego wyprawią jej wyjątkowe przyjęcie. Oczywiście, wśród nich nie zabraknie wszystkich mężczyzn z jej życia - Nowego, Alka i Benia, a także byłego szefa Artura Góry (Tomasz Piątkowski), jak i obecnej szefowej Martyny (Monika Mazur). Ale w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej o Julce nie zapomną i pozostali, gdyż wszyscy podpiszą na pożegnalnym banerze "BRITNEY PAMIĘTAJ O NAS". Szczególnie, że nie każdy będzie mógł wziąć udział w jej pożegnaniu, gdyż przecież ktoś będzie musiał pracować. Jednak myślami i tak będzie przy niej tak samo jak obecni, którzy wciąż nie będą mogli pogodzić się z jej wyjazdem!

- Nie wierzę. Ona naprawdę wyjeżdża... - wyzna Benio.

- Gorzej. Wyjeżdża na zawsze - doda Nowy.

- Możesz przestać!? Może jeszcze zmieni zdanie- do końca będzie się łudzić Alek.

- Dobrze, niech jedzie... Skoro tego chce, skoro ma być szczęśliwa? - uzna Artur.

On zastąpi Britney w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach!

Na pożegnaniu Britney w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po wakacjach zjawi się także jej następca Romek, którego Martyna już zdążyła zatrudnić w finale poprzedniego sezonu, gdy ratownik wykazał się pod nieobecność swojego przyjaciela Alka. Tyle tylko, że wówczas niewiele osób się o tym dowiedziało, dlatego w pierwszym 588 odcinku "Na sygnale" po przerwie wakacyjnej Strzelecka wykorzysta okazję, aby przedstawić go reszcie zespołu. Oczywiście, Klis ogromnie ucieszy się z obecności przyjaciela, która nieco osłodzi mu brak ukochanej Britney, ale nie każdy podzieli ten entuzjazm ratownika. A w szczególności Góra, któremu Romek od razu nie przypadł do gustu. Ale w kolejnych odcinkach to się zmieni, a Artur zrozumie jak bardzo pomylił się co do następcy Julki!

- Zastępuje Britney - wyjaśni Martyna, przedstawiając Romka, po czym zwróci się do Alka - A ty co nie cieszysz się? Podobno to twój najlepszy kolega!

- Cieszę. Sorry Romuś, Britney to ty nie jesteś - przyzna Klis, na co przyjaciel puści mu jedynie oczko, gdyż doskonale będzie wiedział, że w środku cieszy się z tego, że będą razem pracować. W przeciwieństwie do Artura!

- Romuś będzie dziś jeździł z doktorem Górą - zarządzi Strzelecka.

- Co, dlaczego ze mną?! - zdenerwuje się Artur, dopytując - Kto jeszcze będzie ze mną w zespole?

- Nikt, sami jeździcie. No sorry doktorze, ale nie mam ludzi, aby obsadzać karetki - zakończy szefowa.