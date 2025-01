Na dobre i na złe, odcinek 941: Tadek wróci do Oliwii! Po wspólnej nocy zdecyduje się na zaskakujący krok - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 941 - środa, 22.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 941 odcinku "Na dobre i na złe" Oliwia i Tadek znów będą razem! Przypomnijmy, że lekarze już się do siebie zbliżyli, gdy wyszło na jaw, że Gloria (Aleksandra Grabowska) i Maks (Tomasz Ciachorowski) są razem! Wówczas stażystka zaczęła podpuszczać byłego kochanka Krasuckiej, który udowodnił jej, że nie jest mięczakiem i rzucił się na nią w szpitalnym kantorku, ale wówczas nie było ciągu dalszego tej historii! Tym bardziej, że w życiu Boruckiego pojawiła się zakochana w nim Martyna, do której lekarz ostatnio mocno się zbliżył ze względu na jej chorobę, czego świadkiem stała się nawet zazdrosna studentka! Ale w 941 odcinku "Na dobre i na złe" już nie będzie musiała się martwić, gdyż Tadek ostatecznie wybierze właśnie ją!

Tadek zaproponuje Oliwii, aby z nim zamieszkała w 941 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 941 odcinku "Na dobre i na złe" lekarze w końcu spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc. I choć początkowo Oliwia będzie chciała zachować ich związek w sekrecie, szczególnie z uwagi na Glorię, po której stronie stanęła w jej konflikcie z Maksem, gdy ta odwołała ich zaręczyny, to Tadek kompletnie ją zaskoczy! A to dlatego, że w 941 odcinku "Na dobre i na złe" niespodziewanie zaproponuje jej, aby się do niego wprowadziła! Czy wówczas stażystka zmieni zdanie i przyjmie jego propozycję? Tym bardziej, że coraz trudniej będzie im powstrzymywać się ze swoim uczuciem i w Leśnej Górze!

To nie będzie koniec zmian w życiu Boruckiego w 941 odcinku "Na dobre i na złe"!

Póki co nie wiadomo, jaką decyzję ostatecznie podejmie Oliwia w 941 odcinku "Na dobre i na złe", ale pewnym jest, że życie Tadka i tak znacząco się zmieni! A to dlatego, że lekarz w końcu stanie przed ogromnym wyzwaniem zawodowym, gdy zostanie zupełnie sam na sali operacyjnej! Wszystko przez to, że Markiewicz (Marcin Troński), z uwagi na złe samopoczucie i stres, związany z chorobą żoną, nie będzie w stanie kontynuować zabiegu, dlatego przekaże ciężarną pacjentkę, krwawiącą do mózgu właśnie Boruckiemu! Czy w 941 odcinku "Na dobre i na złe" Tadek temu podoła? Przekonamy się już niebawem!