Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz Aleks rozkocha w sobie Blankę?! Uratuje jej życie i tak się zacznie - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 933: Nowy lekarz w Leśnej Górze! To on zajmie miejsce chorego Trettera? – ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 933 - środa, 13.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 933 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do pierwszego spotkania Blanki z Aleksem. Wpadną na siebie, ale nie chodzi o spotkanie w Leśnej Górze. Jak podaje portal światseriali.interia.pl, nowy pediatra w Leśnej Górze uratuje Milewskiej życie! Jak dojdzie do skrajnie niebezpiecznego wydarzenia? Blanka będzie miała za co dziękować

Aleks uratuje Blankę w 933 odcinku "Na dobre i na złe". Tak zaczną znajomość

Pierwsze spotkanie Aleksa i Blanki wyniknie przypadkiem i w bardzo niebezpiecznych okolicznościach. Blankę kompletnie pochłonie rozmowa telefoniczna z Mario (Marcin Korcz) o przeprowadzce do Hiszpanii. Tak zagada się z mężem, że nie zauważy czerwonego światła. Wejdzie na pasy, ale nieznajomy rowerzysta chwyci ją za kaptur i cofnie na chodnik. Dzięki temu nie dojdzie do wypadku. Początkowo lekarka nie dowie się, kim jest tajemniczy wybawiciel. Kiedy jednak dojdzie do ponownego spotkania w Leśnej Górze, kobieta rozpozna w pediatrze dobrodusznego wybawiciela.

Między nowym Aleksem a Blanką rozwinie się uczucie?

W 933 odcinku "Na dobre i na złe" personel Leśnej Góry pozna nowego kolegę. To Aleks dołączy do zespołu. Zagajewski okaże się utalentowanym pediatrą, pochodzącym z Kazachstanu. Wyjdzie także na jaw, że zna się z Tretterem (Piotr Garlicki). To właśnie od przywita go w Leśnej Górze.

Blanka będzie musiała upewnić się, że Aleks to naprawdę mężczyzna, który uratował ją od wypadku. Niebawem w "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, że pediatra to niesłychanie empatyczna i pomocna osoba.

- Doktorze, muszę się upewnić czy to pan? - cytuje słowa Blanki wspomniany portal. Lekarka będzie musiała upewnić się, że nowy kolega z pracy to jej wybawiciel. - Już ustaliliśmy, że jestem Aleks - skromnie przyzna mężczyzna. - Czy to ty Aleks uratowałeś mi dziś życie? Rowerzysta w kolorowej bluzie pociągnął mnie za kaptur na światłach przy ul Wrocławskiej - dopyta Blanka. - Przejeżdżałem tamtędy - skojarzy Aleks. - Dziękuję.

W 933 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka zauważy skromność i otwartość Aleksa. Chociaż Mario nie da za wygraną i spróbuje ściągnąć żonę do Hiszpanii, ona ma swoje cele w Leśnej Górze. Czy nowa znajomość z pediatrą ostatecznie przekona ją, że wyjazd z Polski to zły pomysł? Zagajewski zaproponuje lekarce wspólną operację i ratowanie zdrowia małego pacjenta. To zacznie ich do siebie zbliżać.

- Czy będziesz mi asystować przy operacji? - zaproponuje Aleks. - Z radością - odpowie Milewska. - Skupmy się teraz na naszym małym Kaziu. Operacja udrożnienia przełyku może trwać nawet kilka godzin. Muszę mieć pewność czy nasz dzielny pacjent to przetrzyma. Jaki był ubytek wagi dziecka po urodzeniu? - zapyta Zagajewski. - Nie znamy jego wagi urodzeniowej, ale od czasu założenia mu gastrostomii, czyli od tygodnia, odżywiany jest pozajelitowo, dobrze to znosi, przybiera na wadze i ma bardzo dobre wyniki - rzeczowo poinformuje Milewska. Operacja okaże się sukcesem.