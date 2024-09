Na dobre i na złe, odcinek 926: Gloria wyląduje na dywaniku u Agaty! Wyleci z Leśnej Góry po ataku na lekarza? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 926 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Maks zdecyduje się zabrać Glorię na ważną konferencję naukową, co oczywiście nie pozostanie bez echa. A to dlatego, że wszyscy zdadzą sobie sprawę, że Beger faworyzuje Krasucką jedynie przez to, że z nim sypia i nie będą mogli się z tym pogodzić. Do tego stopnia, że lekarka znów trafi na języki i to już nie tylko pielęgniarek, ale także pozostałych lekarzy z Tomaszkiem na czele. I nie dość, że w 926 odcinku "Na dobre i na złe" już wszyscy zaczną obgadywać lekarkę, to jeszcze za sprawą Jacyno jak podaje swiatseriali.interia.pl zostaną skierowane w jej stronę złośliwe uwagi, wobec których Gloria nie przejdzie obojętnie. Tym bardziej, że koledzy już nie będą się hamować!

- A kogo miał wybrać? Jakby ze mną sypiała, to też bym ją ciągnął za sobą! - uzna Tomaszek, po czym doda - To jest cwaniara, wie, jak się ustawić!

Ostra zemsta Glorii na Tomaszku w 926 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria postanowi zrezygnować z wyjazdu z Maksem, aby nie dawać kolegom pretekstu do kolejnych plotek na swój temat. Ale oczywiście na tym nie poprzestanie i postawi jeszcze odegrać się na złośliwym Tomaszku, którego oskarżenia będą bezpośrednio uderzać nie tylko w jej karierę, ale także reputację. I w 926 odcinku "Na dobre i na złe" da mu jasno do zrozumienia, że nie warto z nią zadzierać, o czym Jacyno boleśnie się przekona. A to dlatego, że Krasucka wyleje mu na głowę gorącą herbatę i to jeszcze na oczach przerażonych pacjentek, które prędko o wszystkim doniosą dyrektorce szpitala!

Krasucka wyleci z pracy w 926 odcinku "Na dobre i na złe"?

I w efekcie w 926 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka szybko wyląduje na dywaniku u Woźnickiej, przed którą będzie musiała się tłumaczyć w sprawie ataku na lekarza. Oczywiście, Gloria do wszystkiego się przyzna, co spotka się z szokującą reakcją Agaty, która w 926 odcinku "Na dobre i na złe" nieoczekiwanie stanie po jej stronie. Ale jako dyrektorka nie będzie mogła zlekceważyć zgłoszenia, co i lekarka w pełni zrozumie. I w ten sposób panie prędko dojdą do porozumienia, a pozycja Glorii w szpitalu pozostanie niezagrożona! Ale tylko do czasu i to już nie za sprawą Jacyno!

- Były u mnie dwie pacjentki. I powiedziały, że... zaatakowałaś doktora Jacyno - zacznie Agata.

- Wylałam mu herbatę na głowę - przyzna się Gloria.

- Gorącą? - dopyta Woźnicka.

- Nie będzie miał poparzeń - zapewni ją lekarka.

- Świetnie - skwituje dyrektorka, po czym szybko wyjaśni - To znaczy... Czy mogłabyś w przyszłości nie atakować pana doktora na terenie szpitala?

- To było w barze. Mogłabym - doprecyzuje Krasucka.

- Osobiście zupełnie by mi to nie przeszkadzało! Ale nie mogę zlekceważyć zgłoszenia - oświadczy Agata, co spotka się z pełnym zrozumieniem Glorii - Zupełnie to rozumiem.