Na dobre i na złe, odcinek 927: Gloria zerwie zaręczyny i słono zapłaci za romans. Beger pokaże prawdziwą twarz - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe. Paweł Małaszyński dołącza do obsady! Wiemy, kogo zagra - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria poważnie pożałuje każdej chwili, którą poświęciła Maksowi. Na własnej skórze przekona się, że kardiochirurg to oszust, dręczyciel i szantażysta. Wiele osób jej to mówiło, ale ona jakoś przymykała na wszystko oko. Niestety sama dojdzie do tego, iż uwikłała się w sytuację bez wyjścia. Kiedy zerwie zaręczyny, dotkliwie poczuje gniew uzdolnionego lekarza, który początkowo chciał ją faworyzować.

Nieprzyzwoita propozycja Begera przerodzi się w jatkę

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Beger zaproponuje Glorii wykonanie skomplikowanej operacji w zamian za nieprzyzwoitą propozycję. Lekarka się nie zgodzi, więc Maks mocno chwyci ją za rękę.

- Czego nie zrozumiałeś? - zaatakuje go Krasucka w 927 odcinku "Na dobre i na złe".

- Niczego nie rozumiem - wścieknie się Maks.

- Nasz związek nie ma przyszłości! - uzna twardo Gloria, po czym partner wybuchnie.

- Teraz, kiedy się zaangażowałem, ty dochodzisz do wniosku, że nic z tego nie będzie? A ja myślałem... A ja chciałem, żeby...

- Właśnie! Wszystko kręci się wokół ciebie... - przerwie mu lekarka. - I to się nigdy nie zmieni! - doda.

- A co miałoby się zmienić? - zdziwi się profesor.

- Chcę się uczyć zawodu. Chcę być fachowcem... - jasno postawi sprawę Krasucka.

- Zawód... To bardzo dobre określenie. Dwuznaczne... - wypali Beger.

Szantaż Maksa po zerwanych zaręczynach

Jak podaje wspomniany portal, na słowach się nie skończy. Afera to jedno, ale szantaż to już zupełnie coś innego. Gloria znajdzie się w patowej sytuacji, bo przecież bardzo zależy jej na rozwoju kariery. Kardiochirurg wykorzysta każdy moment, by upokorzyć byłą partnerkę. Nawet w towarzystwie jej rywalki Oliwki (Irmina Liszkowska).

- (...) Może powinnaś opowiadania pisać, zamiast zajmować się medycyną? - zapyta Beger Krasucką w obecności jej Oliwii. - Nie widzę dla nas miejsca nie tylko na moim oddziale, ale i w moim szpitalu - twardo stwierdzi Maks.

- To chyba jakiś żart - Gloria nie wyjdzie z szoku. - Nie rozumiesz i nie wiem, czy zrozumiesz to kiedykolwiek. Jestem lekarzem i chcę się doskonalić, chcę uczyć się od najlepszych, tak, chcę się uczyć od ciebie, żeby skutecznie pomagać ludziom. Jestem też kobietą, ale to nie znaczy... -

- Uprzedziłem dyrekcję, że jeszcze dzisiaj złożysz wypowiedzenie - postawi sprawę jasno Beger.