Na dobre i na złe, odcinek 926: Koniec Glorii i Maksa?! Postawi się Begerowi i odda pierścionek zaręczynowy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 926 - środa, 25.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 926 odcinku "Na dobre i na złe" Beger postanowi zabrać Glorię na prestiżową konferencję naukową, co odbije się szerokim echem wśród pozostałych lekarzy, którzy oczywiście zaczną to złośliwie komentować. Koledzy Krasuckiej będą przekonani, że ordynator ją faworyzuje wyłącznie dlatego, że nie z nią sypia, ale lekarka postanowi udowodnić im, że wcale tak nie jest. I to do tego stopnia, że w 926 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się postawić Maksowi i mu odmówić, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl zda sobie sprawę, że związek z nim za bardzo wpływa na jej karierę i reputację. A on nie będzie w stanie tego zrozumieć.

- Nie pojadę z tobą jutro na tę konferencję - oświadczy mu Gloria, po czym doda - A na drugi raz, najpierw zapytaj mnie, czy chcę.

- Zwariowałaś? Jest kolejka chętnych! - zbulwersuje się Maks.

- Nie chcę żadnego specjalnego traktowania. Żadnych prezentów! - wyjaśni Krasucka.

- Myślałem, że jesteś chociaż trochę mądrzejsza - wiesz, co jest w życiu ważne! - oceni Beger, a gdy pozna prawdziwe pobudki kochanki, to już nie wytrzyma - Wiesz, że nikt tego nie doceni? Ludzie mają w nosie takie szlachetne porywy! Liczy się tylko to, kto jest skuteczny!

Gloria nie posłucha zaleceń Maksa w 926 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale mimo tego w 926 odcinku "Na dobre i na złe" Maks nie zdoła wpłynąć na Glorię, która nie zmieni zdania i zdecyduje się zostać w szpitalu, w efekcie czego jej kochanek pojedzie sam. Ale chwilę wcześniej da Krasuckiej swoje wytyczne i pod żadnym pozorem nie pozwoli jej samej operować, ale lekarka go nie posłucha! I w 926 odcinku "Na dobre i na złe" sama wykona zabieg koronarografii u pacjenta z zawałem. I choć mężczyzna przeżyje, to ordynator po swoim powrocie wcale jej nie pochwali. A wręcz przeciwnie, wybuchnie i urządzi jej tak karczemną awanturę, że Gloria już nie wytrzyma!

- Miałaś odsyłać pacjentów do najbliższego szpitala! Miałaś zastosować się do moich poleceń! - wybuchnie rozwścieczony Maks.

- Nie podnoś na mnie głosu - zwróci mu uwagę Gloria.

- Myślisz, że masz jakieś specjalne prawa?! Szybko cię przekonam, że nie! - syknie Beger.

Krasucka zerwie zaręczyny z Begerem w 926 odcinku "Na dobre i na złe"!

Do tego stopnia, że w 926 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria postanowi definitywnie zakończyć ich związek. Krasucka odda Begerowi pierścionek zaręczynowy, czego on zupełnie nie będzie mógł zrozumieć. Maks uzna, że kochanka po prostu się odgrywa ze wczorajszą awanturę, choć prawda w 926 odcinku "Na dobre i na złe" będzie zupełnie inna!

- Chciałabym... zakończyć naszą relację - zakomunikuje Gloria.

- Co byś chciała? - zdziwi się Maks.

- Zakończyć. Nasz związek - doprecyzuje kochanka.

- Odgrywasz się za wczoraj? Co to znaczy?! - zdenerwuje się Beger.

- Nie mogę pozwolić na to, żeby nasza relacja bruździła mi w pracy... Trzeba wiedzieć, co jest w życiu ważne! Na pewno to rozumiesz... Nie ma w tym nic osobistego, po prostu liczy się skuteczność, a nie sentymenty! A co do wczoraj, to oczywiście miałeś prawo zwrócić mi uwagę, ale nie w ten sposób. Na przyszłość uważaj, jak do mnie mówisz! - zagnie go Krasucka.