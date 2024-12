M jak miłość. Radosne święta u Chodakowskich. Dzieci Izy i Marcina z nowym dziadkiem - ZDJĘCIA

Kiedy będzie świąteczny odcinek "M jak miłość" z Chodakowskimi?

Co prawda w tym roku Wigilia będzie bez "M jak miłość", czyli świątecznego odcinka z rodziną Mostowiaków, który zwykle był emitowany wieczorem, 24 grudnia, ale to wcale nie oznacza, że produkcja zapomniała o Bożym Narodzeniu. Zamiast specjalnego odcinka "M jak miłość", który fabułą jest zupełnie oderwany od bieżącej akcji serialu, będą święta obchodzone przez bohaterów zgodnie z ekranową rzeczywistością. Ponieważ obecnie w "M jak miłość" trwa lato, to na Boże Narodzenie przyjdzie widzom poczekać do początku przyszłego roku. Nagrywany teraz świąteczny odcinek będzie emitowany najpewniej w marcu 2025 r.

Marcin i Kama znów będą razem w "M jak miłość" na początku nowego roku

Ale dzięki relacjom z planu "M jak miłość" zamieszczanym przede wszystkim przez serialową Aleksandrę, którą gra Małgorzata Pieczyńska wiadomo już, jak Chodakowscy będą obchodzili święta Bożego Narodzenia po ostatnich dramatycznych wydarzeniach. Minie już sporo czasu, od kiedy Marcin odzyska pamięć, wróci do Kamy i razem z dziećmi znów będą tworzyli szczęśliwą rodzinę. Nie ma żadnej wątpliwości, że miłość do Martyny przegra z uczuciem do Kamy, którą Marcin kochał zanim stracił pamięć.

Już w 1837 odcinku "M jak miłość" będzie zapowiedź tego, że Martyna po rozstaniu z Marcinem zacznie nowe życie, pogodzi się z tym, że nie ma dla niej miejsca przy Chodakowskim. Czy to oznacza ostateczny koniec historii miłości Marcina i Martyny? Wiele na to wskazuje.

Tak będą obchodzić święta Chodakowscy w "M jak miłość". Szymek i Maja z babcią i nowym dziadkiem

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia w "M jak miłość" upłyną Chodakowskich w radosnej atmosferze. Szymek i Maja znów będą cieszyli się pełną rodziną - z Marcinem, Kamą i babcią Aleksandrą. W życiu dzieci nie zabraknie także Izy (Adriana Kalska), która rozstała się z Radkiem (Philippe Tłokiński), ale raczej nie będzie chciała odzyskać Marcina. Mimo że pożałuje, że dla Radka zniszczyła ich rodzinę.

Dzieci Izy i Marcina w świątecznym odcinku "M jak miłość" zyskają też dziadka, którym będzie stryj Kamy, Erwin Andrzej Dopierała). Samotny Ślązak będzie coraz bliżej z Aleksandrą, a to oznacza, że rodzina Chodakowskich jeszcze bardziej się powiększy.