M jak miłość, odcinek 1837: Iza wyzna Marcinowi, że żałuje rozstania! Nikt się tego po niej nie spodziewał - ZDJĘCIA

M jak miłość. Dorota wróci do Bartka, a wraz z nią odnaleziona siostra! To ona pomogła jej w ucieczce? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1837 - wtorek, 17.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Iza nigdy nie komentowała rozstania z Marcinem, dotąd wydawało się, że jest w miarę zadowolona z obrotu spraw. Oczywiście już od jakiegoś czasu spekuluje się o jej upadającym związku z Radkiem, dla którego rozbiła rodzinę. Ona jednak ani razu nie przyznawała, że potwornie żałuje zdrady, stracenia Marcina i jego wierności... Aż do 1837 odcinku "M jak miłość", kiedy kobietę weźmie na zwierzenia. Pierwszy raz powie wprost, że żałuje rozwodu!

Iza otworzy się przed Marcinem w 1837 odcinku "M jak miłość"

Odkąd Marcin stracił pamięć, paradoksalnie była żona jest mu w pewien sposób bliższa niż Kama. Z Kamą nie może odnaleźć wspólnego języka, a z Izą łączą go dzieci. Chodakowski z jakiegoś powodu swobodniej czuje się w towarzystwie Izy, aniżeli obecnej ukochanej, która o niego walczy, ale on jej nie pamięta.

Kiedy Marcin zaproponuje dołączenie do Izy i dzieci na wsi, atmosfera zmieni się na poważną. W pewnym momencie byli małżonkowie siądą szykować ognisko, a kobieta wyzna to, co najwyraźniej od dawna leży jej na sercu. Nigdy dotąd nie zwierzała się byłemu mężowi na temat rozstania z Radkiem.

- Nie obwiniaj się, Szymek ma w sobie dużo żalu... - zagai Iza w 1837 odcinku "M jak miłość", kiedy zobaczy strapienie na twarzy byłego męża. Nie będzie umiał tak zajmować się własnymi dziećmi, jak kiedyś. - To nie chodzi tylko o ciebie. Na mnie też jest zły... - wyzna Iza.

Iza w 1837 odcinku "M jak miłość" przyzna, że rozstanie z Marcinem to błąd

Chodakowski podejmie temat zaczęty przez byłą żonę. Chociaż nadal nie będzie pamiętał łączącej ich historii, chętnie wysłucha tego, co Iza ma do powiedzenia.

- Nie rozumiem, dlaczego? - zapyta Chodakowski.

- Ostatnio nie układało nam się z Radkiem. Postanowiliśmy się rozstać, dzieci jeszcze o tym nie wiedzą, ale na pewno to wyczuwają... - wyzna bez ogródek Iza. Pierwszy raz wyzna byłemu mężowi, że jej związek upada. Mało tego, powie wprost o tym, że związanie się z Radkiem to pomyłka. - Nie tak to wszystko miało wyglądać. Rozbiłam dla tego związku rodzinę i... zaryzykowałam wszystko i żałuję... - wyzna szczerze Iza w 1837 odcinku "M jak miłość". Chodakowski nie będzie wiedział, co ma mówić, więc Iza sama przerwie krępującą ciszę i zmieni temat.