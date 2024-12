M jak miłość. Piotrek wstawi się za Franką po zdradzie! Pijana żona Pawła mogła pomylić bliźniaki - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Franka w ciąży po zdradzie z Piotrkiem! Paweł ubzdura sobie, że to dziecko brata? - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1834 odcinku "M jak miłość" wciąż nie umilkną echa góralskiego wesela Haneczki i Jędrzeja. I nic dziwnego, gdyż przecież doszło na nim do zdrady Franki z Piotrkiem! I choć niewierni małżonkowie wspólnie uznali, że nic się nie stało i postanowili zapomnieć o sprawie, to jednak Piotrek się wyłamał i przyznał się do wszystkiego Kindze, która o dziwo nawet nie miała mu tego za złe. Ale Zduński nie miał na tyle odwagi, aby powiedzieć o zdradzie i swojemu bratu. Podobnie z resztą jak Franka, która w 1834 odcinku "M jak miłość" powoli zacznie tego żałować!

- Gdyby Franka powiedziała od razu o wszystkim Pawłowi, nie byłoby sprawy. Ale uznała, że nic się nie wydarzyło. No i coż podjęła taką decyzję - przyznała Dominika Kachlik w "Kulisach M jak miłość".

Zduński usprawiedliwi bratową po zdradzie w "M jak miłość"!

Jednak Piotrek będzie zdania, że zupełnie niepotrzebnie, gdyż przecież w 1828 odcinku "M jak miłość" Franka mogła ich pomylić! Tym bardziej, że była pod wpływem alkoholu, a między nim, a Pawłem nie ma zbyt wielkiej różnicy. Zduński wstawi się za swoją bratową, ale niestety mleko już zdąży się wylać...

- Po pierwsze to nie jest wina Piotrka, bo to nie Piotrek się pomylił tylko Franka się pomyliła. Była pijana, a wiadomo, że Piotr i Paweł są do siebie podobni, więc miała prawo się pomylić. Ale wniknęła z tego niezła afera - skomentował Marcin Mroczek w "Kulisach M jak miłość".

Paweł domyśli się zdrady Franki i Piotrka w 1834 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł zacznie się dziwnie zachowywać, gdy zobaczy wspólne zdjęcia żony ze swoim bratem. Wówczas Zduński powiąże fakty ze znalezionym krawatem Jaśka (Stanisław Dusza), który przed weselem pożyczył od niego Piotrek i który później znalazł on przy łóżku Franki! I wtedy będzie przekonany, że doszło do zdrady i wcale nie skończyło się na pocałunku, o którym z resztą nie będzie miał pojęcia! I od tego momentu w 1834 odcinku "M jak miłość" Paweł zdecydowanie zdystansuje się od żony i brata, a potem będzie już tylko gorzej! Szczególnie, gdy okaże się, że Franka jest w ciąży, a on nie może mieć dzieci! I wówczas dopiero zrobi się gorąco!