M jak miłość, odcinek 1828: Piotrek powie Kindze o zdradzie z Franką! Jej reakcja powali na kolana - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1828: Skandaliczny zakład Zduńskich doprowadzi do sensacji na weselu! Przez to Piotrek zbliży się do Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828 odcinku "M jak miłość" Piotrek stanie przed wyzwaniem, które zmusi go do wyznania prawdy. Podczas wesela w górach, gdzie emocje i alkohol były wszechobecne, doszło do momentu bliskości między nim a Franką. W wyniku szaleństwa chwili, para przypadkowo się pocałowała, lecz Piotrek nie będzie mógł przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Mimo że obiecał France, że zachowa to w tajemnicy, nie wytrzyma presji i wyzna Kindze prawdę. Jak żona Piotrka zareaguje na jego wyznanie?

Szokujące wyznanie Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość”. Powie Kindze o zdradzie

Piotrek nie będzie w stanie dłużej udawać, że nic się nie wydarzyło. Wspomnienie pocałunku z Franką powróci jak echo, dręcząc jego sumienie. Kinga zauważy zmiany w zachowaniu męża, który nie będzie mógł ukryć, że coś go gryzie? To właśnie wtedy, podczas wyprawy w góry, Piotrek zdecyduje się na szczere wyznanie...

- Jesteś aniołem. - Wiem. - I nie zasługuje na ciebie. - To też wiem. - I dziś w nocy cię zdradziłem. - Tak? - Mhm… Z Franką. Pocałowałem ją przez przypadek. Tylko się nie wściekaj. - No co ty mówisz? - Byłyście ubrane w to samo koszmarne wdzianko, ja byłem wstawiony, więc to mnie tłumaczy... - I co Franka się nie broniła? - Wiesz, nie bez znaczenia jest fakt, że jesteśmy z Pawłem trochę do siebie podobni.

Zdumiewająca reakcja Kingi na zdradę Pawła z Franką w 1829 odcinku "M jak miłość"

Choć Piotrek będzie spodziewał się gniewu i oskarżeń, reakcja Kingi będzie zaskakująca. W 1828 odcinku "M jak miłość" Kinga, słysząc wyznanie o zdradzie, podejdzie do sprawy z dystansem, zaskakując tym swojego męża. Jej reakcja wywoła sensację! Zamiast sceny pełnej gniewu, widzowie zobaczą Kingę, która postanowi podejść do sprawy spokojnie. Być może zrozumie, że winne były emocje i alkohol, a Franka i ona miały na sobie identyczne sukienki, co mogło zmylić Piotrka w ferworze weselnych emocji.