M jak miłość, odcinek 1828: Kinga pomyli Piotrka z Pawłem! Obudzi się u boku szwagra - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828 odcinku "M jak miłość" weselna zabawa przybierze nieoczekiwany obrót, a Kinga, chcąc się położyć obok Piotrka po intensywnej nocy, trafi w objęcia niewłaściwego bliźniaka. Góralskie wesele okaże się być pełne nie tylko tańców i radości, ale także drobnych potknięć, które mogą zamienić się w niezręczne sytuacje. Ten poranek to jedynie początek śmiesznych, a może i niebezpiecznych nieporozumień, które odbiją się echem na wszystkich!

Kinga pomyli mężów! W 1828 odcinku "M jak miłość" szykują się problemy?

Kinga pomyli mężów? W 1828 odcinku "M jak miłość" po weselnej nocy wszyscy padną ze zmęczenia. Piotrek i Paweł spędzą noc pod jednym dachem, a rozkojarzona Kinga, jeszcze rozmarzona po wspólnej zabawie, delikatnie przytuli się do Pawła, myśląc, że to jej ukochany mąż.

Mąż Franki (Dominika Kachlik) jednak nie omieszka zażartować z tej sytuacji, wytykając Kindze, że chyba pomyliła braci! W 1828 odcinku "M jak miłość" czeka widzów wiele chwil śmiechu, ale czy ta pomyłka nie odbije się na ich relacjach?

- Przepraszam, twój mąż to ten z drugiej strony. - Aha. - Udam, że tego nie słyszałem.

Niezręczny moment w 1828 odcinku "M jak miłość" - Piotrek poczuje się zazdrosny?

W 1828 odcinku "M jak miłość" po porannej gafie Kingi, Piotrek może zacząć dostrzegać Pawła jako nie tylko bliskiego brata, ale także potencjalnego rywala? Mimo, że sytuacja będzie niewinna, oboje zaczną odczuwać subtelne napięcie, które może wnieść wiele emocji i napięć do ich małżeństwa.

To jednak nie koniec fatalnych pomyłek! Przypomnijmy, że to właśnie w 1828 odcinku "M jak miłość" Franka z Piotrkiem zdadzą sobie sprawę z tego, że na weselu trochę za bardzo się do siebie zbliżyli i doszło między nimi do namiętnego pocałunku! Jak na taką informację zareaguje Kinga i Paweł? Czy prawda w ogóle wyjdzie na jaw? Przekonamy się wkrótce!