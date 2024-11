M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1828: Tajny układ Franki i Piotrka po zdradzie na weselu! Ukryją to przed Pawłem i Kingą - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1828 odcinku "M jak miłość" Franka (Dominika Kachlik) i Piotrek (Marcin Mroczek) przeżyją wstrząs, gdy przypomną sobie, co zaszło między nimi na góralskim weselu w Bukowinie! Pijani Zduńscy namiętnie się pocałują, ale na pocałunku wcale się nie skończy. Oboje będą tak zamroczeni alkoholem, że urwie im się film i dopiero nazajutrz dotrze do nich, że dopuścili się "niewinnej" zdrady. Co będzie później w 1828 odcinku "M jak miłość"? Frankę i Piotrka połączy tajny układ, by Paweł (Rafał Mroczek) i Kinga (Katarzyna Cichopek) nie poznali prawdy. Sprawdź szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.