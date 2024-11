M jak miłość, odcinek 1828: Od niej Piotrek dowie się, że zdradził Kingę z Franką! Żona stryja wyjawi, że na pocałunku się nie skończyło - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Góralskie wesele Zduńskich w 1828 odcinku "M jak miłość" wywróci do góry nogami małżeńską sielankę Franki i Pawła (Rafał Mroczek) oraz Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka! Żadne z nich nie przewidzi sensacyjnych wydarzeń, które rozegrają się w karczmie w Bukowinie Tatarzańskiej po ślubie Hanusi i Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk), stryja Franki. Po ceremonii ślubnej w góralskim kościele, przyjdzie czas na tańce i toasty. Bracia Zduńscy i ich żony sporo wypiją, ale tylko dwójce z nich urwie się film.

Pijani Franka i Piotrek pocałują się na weselu w 1828 odcinku "M jak miłość"

Franka i Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość" wezmą udział w zawodach picia wódki. Niestety miejscowe trunki będą miały zgubny wpływ na żonę Pawła, która tak da się ponieść zabawie, że pocałuje Piotrka. Nazajutrz cała czwórka nie będzie pamiętała, co wydarzyło się na weselu. Najwięcej na sumieniu będą jednak mieli Franka i Piotrek, który o poranku nie będzie świadomy tego, że zdradził Kingę.

Franka na kacu w 1828 odcinku "M jak miłość" powie, że Piotrek ją podpuścił

Skacowana Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" z trudem dojdzie do siebie. Zanim przypomni sobie finał weselnej nocy w ramionach Piotrka, wyżali się Pawłowi, że jego brat ją wykorzystał. - Dałaś czadu kochanie - skomentuje Paweł, patrząc na schorowaną żonę.

- Pamiętam tylko, że Piotrek strasznie mnie podpuszczał...

Dopiero pod prysznicem do Franki w 1828 odcinku "M jak miłość" dotrze, co zrobiła z Piotrkiem. I będzie chciała zapaść się pod ziemię.

M jak miłość. Piotrek zdradzi Kingę z Franką? Góralskie wesele Zduńskich będzie miało szokujący finał

Żona stryja Franki w 1828 odcinku "M jak miłość" ujawni prawdę o pocałunku z Piotrkiem

Nie lepiej będzie z Piotrkiem, który w 1828 odcinku "M jak miłość" o zdradzie z Franką dowie się od żony stryja. Hanusia poinformuje Zduńskiego o "incydencie" z bratową podczas pijackiego wesela. Nowa ciotka Franki nieźle się z Piotrka uśmieje, ale jemu wcale nie będzie do śmiechu.

- To żeś chłopaku wczoraj nieźle zabalował! Tak sobie pomyślałam, że chyba lekko film ci się urwał jak zobaczyłam, że całujesz się ze swoją bratową... Sytuacja wyglądała rozwojowo... - oceni Hanusia, którą Piotrek poprosi, by to zostało między nimi, bo on niewiele pamięta.

Czy Franka i Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość" prześpią się ze sobą po pijaku?

Czy wstydliwa tajemnica Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw? Oboje postanowią o wszystkim zapomnieć. W sekrecie przed współmałżonkami ustalą, że ten "incydent" nigdy więcej się nie powtórzy, więc Paweł i Kinga nie muszą nic wiedzieć. Tylko czy pocałunek nie skończył się czymś więcej? Wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość".