M jak miłość, odcinek 1828: Franka przypomni sobie upojną noc z Piotrkiem? Wrócą jej wspomnienia z góralskiego wesela! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1828 odcinku "M jak miłość" Franka i Piotrek przeżyją nieoczekiwany moment bliskości na weselu Gutowskiego (Piotr Majerczyk) w Bukowinie Tatrzańskiej. Późną nocą, nie do końca świadomi swoich działań, zbliżą się do siebie, a rankiem odkryją, co się między nimi wydarzyło. Wiadomo, że dojdzie do pocałunku, który z pewnością przyniesie im moralnego kaca i zmusi do zmierzenia się z konsekwencjami tej szalonej nocy, ale czy dojdzie do czegoś więcej?

Franka z "M jak miłość" podsyca emocje! Aktorka odpowiedziała fanom

Dominika Kachlik zdecydowała się rozbudzić ciekawość fanów przed premierą 1828 odcinka "M jak miłość". Na swoim Instagramie zamieściła wpis z intrygującym pytaniem: "Franka płacze w Bukowinie, dlaczego?". W komentarzach natychmiast pojawiła się fala spekulacji.

Widzowie prześcigają się w domysłach, co może wyniknąć ze wspólnie spędzonej nocy Franki i Piotrka na weselu. Nie brakuje teorii o możliwych, nieoczekiwanych skutkach ich bliskości, a niektórzy sugerują nawet, że Franka mogłaby zajść w ciążę z Piotrkiem!

Franka przypomni sobie w 1828 odcinku "M jak miłość" ostatnią noc z Piotrkiem!

Franka o poranku wybierze się pod prysznic i jeszcze lekko skacowana zacznie analizować weselną noc. Żona Pawła w sekundę ocknie się, gdy wrócą jej wszystkie wspomnienia. Czy Franka rzeczywiście prześpi się z bratem bliźniakiem swojego męża na weselu Gutowskiego? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem!