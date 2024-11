M jak miłość, odcinek 1828: Paweł znajdzie dowód zdrady Franki i Piotrka! Domyśli się, co zaszło między nimi w nocy - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1829: Gorzkie słowa Szymka o powrocie Marcina! Lepiej by było, gdyby nie wracał - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Gorący pocałunek Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość" będzie konsekwencją szalonej zabawy pod wpływem alkoholu i tego, że Zduńskiej puszczą hamulce! Bo to ona pocałuje szwagra, ona rzuci się na brata Pawła i zacznie go całować. Nie zważając na to, że będą wśród tłumu gości weselnych w karczmie w Bukowinie Tatrzańskiej i że będzie ich obserwowała panna młoda, Haneczka (Elżbieta Firek).

Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość" nie będzie pamiętał pocałunku z Franką

To właśnie świeżo upieczona żona Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk), stryja Franki w 1828 odcinku "M jak miłość" uświadomi Piotrkowi, że nieźle zaszalał z Franką po pijaku. Bo sam Piotrek nie będzie pamiętał, że zdradził Kingę z bratową! O ile oczywiście uznać pocałunek Piotrka i Franki za zdradę.

- To żeś chłopaku wczoraj nieźle zabalował! - wypomni Zduńskiemu Haneczka. - Mam nadzieję, że nie palnąłem żadnej gafy... Niewiele pamiętam... Mam prośbę, żeby to zostało między nami... - Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość", dzięki żonie stryja Franki, nagle dozna otrzeźwienia.

Paweł po weselu w 1828 odcinku "M jak miłość" znajdzie krawat Piotrka u Franki

Co prawda Franka w 1828 odcinku "M jak miłość" po przebudzeniu po weselu nie będzie pamiętała, co zrobiła z Piotrkiem, to podczas porannego prysznica przypomni sobie pocałunek z bratem Pawła. I ze wstydu będzie się chciała zapaść pod ziemię. Czy Paweł dowie się, że jego żona pocałowała Piotrka?

Jak podaje magazyn "Świat Seriali" w 1828 odcinku "M jak miłość" znajdzie wśród ubrań Franki krawat Piotrka i od razu pomyśli, że w nocy doszło do zamiany partnerów, że Franka i jego brat posunęli się za daleko.

Jak Franka i Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość" dogadają się po zdradzie?

Po sensacyjnych wydarzeniach na weselu w Bukowinie w 1828 odcinku "M jak miłość" Franka i Piotrek odbędą poważną rozmowę, postanowią wyjaśnić między sobą, co między nimi zaszło i jednocześnie zapomnieć o pocałunku, który dla całej rodziny Zduńskich może być mocno "niekomfortowy". Uznają pocałunek za "incydent", który już nigdy się nie powtórzy. Czy aby na pewno?

Czy namiętny całus w 1828 odcinku "M jak miłość" to wszystko, co zrobią Franka i Piotrek? A może ta noc po weselu miała jeszcze inny finał? To się okaże w kolejnych odcinkach "M jak miłość", ale fani serialu już przewidują, że Franka zajdzie w ciążę z Piotrkiem po weselnej zabawie!