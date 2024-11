M jak miłość, odcinek 1828: Piotrek przyzna się Pawłowi do zdrady z Franką? Zauważy, że coś go gryzie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pocałunek Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość" można oczywiście uznać za zdradę, ale dość niewinną, która raczej nie zagrozi żadnemu z małżeństw Zduńskich. To alkohol wypity na góralskim weselu stryja Franki, Gutowskiego (Piotr Majerczyk), w Bukowinie uderzy im do głowy do tego stopnia, że Franka i Piotrek zwyczajnie pomylą partnerów.

To dlatego Franka pomyli Piotrka z Pawłem na weselu w 1828 odcinku "M jak miłość"

Ona w 1828 odcinku "M jak miłość" weźmie go za Pawła, bo Piotrek podczas przyjęcia zdejmie okulary, a on będzie myślał, że to Kinga (Katarzyna Cichopek), która na weselu będzie miała to samo "koszmarne wdzianko"! O poranku żadne z nich nie będzie pamiętało, co się tak naprawdę stało.

Piotrek w 1828 odcinku "M jak miłość" powie Kindze o zdradzie z Franką

Tak przynajmniej w 1828 odcinku "M jak miłość" Piotrek będzie się tłumaczył Kindze. Bo żonie jako pierwszej przyzna się do zdrady z bratową. Mimo że wcześniej z Franką połączy go tajny układ! Dojdą do wniosku, że muszą jak najszybciej zapomnieć o "kłopotliwym incydencie", przez głowę im nie przejdzie jak ta zdrada wpłynie na ich przyszłość...

Czy Piotrek przyzna się Pawłowi do pocałunku z Franką w 1828 odcinku "M jak miłość"?

Dopiero przed poprawinami w 1828 odcinku "M jak miłość" Piotrek zaczepi Pawła, by powiedzieć mu o pocałunku z Franką. Niby czemu miałby to zatajać przed bratem, skoro Kinga da mu rozgrzeszenie. Ale rozmowa z Pawłem wcale nie pójdzie tak łatwo jak z żoną.

M jak miłość odcinek 1828 ZWIASTUN. Franka i Piotrek pocałują się na weselu! Paweł znajdzie dowód zdrady żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Chodź, przejdziemy się... Musimy pogadać... - zacznie Piotrek i w 1828 odcinku "M jak miłość" odwróci się do Pawła plecami. Nie zdoła spojrzeć bratu w oczy.

- O czym?

- Przecież widzę, że coś cię gryzie! Znam cię nie od dziś, przede mną nic nie ukryjesz... - w ostatniej chwili Piotrek zmieni zdanie, zwyczajnie stchórzy.

Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" dowie się, że jest bezpłodny

Dalsza część rozmowy Zduńskich w 1828 odcinku "M jak miłość" będzie dotyczyła bezpłodności Pawła, o której dowie się tuż przed wyjazdem do Bukowiny. Wtedy też odkryje, że Franka go okłamała, że zataiła przed nimi wyniki badań,

- Dzwonili do mnie z kliniki i okazało się, że jestem bezpłodny. Dlatego nam nie wychodzi z Franką... - pożali się bratu Paweł.

- Przykro mi... Ale czy to już pewne? Może można to jakoś leczyć?

- No właśnie nie! Dla mnie to nie jest tragedia, ale dla Franki...

- A jak ona to przyjęła?

- No właśnie i to jest niesamowite. Dowiedziała się pierwsza, nic mi nie powiedziała, nie chciała, żebym miał poczucie winy. Wzięła cały ciężar na siebie... Cała Franka... - Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" będzie pewny, że żona nigdy świadomie by go nie skrzywdziła. Co będzie, jak dowie się o zdradzie Franki z Piotrkiem? To się okaże już niebawem.