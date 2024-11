M jak miłość, odcinek 1828: Paweł dowie się, że jest bezpłodny! Odkryje, że Franka go oszukała - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1828: Franka po pocałunku z Piotrkiem wmówi Pawłowi, że to jego wina! Podpuścił ją - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1828 - poniedziałek, 18.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Nad przyszłością Franki i Pawła w 1828 odcinku "M jak miłość" zawisną czarne chmury! Nie tylko dlatego, że podczas góralskiego wesela w Bukowinie pijana Franka pocałuje Piotrka (Marcin Mroczek), zdradzi męża z jego bratem bliźniakiem. Pod wpływem alkoholu nie będzie pamiętać o tym, co zaszło między nią i Piotrkiem. Dlatego oboje zawrą tajny układ, że zapomną o pocałunku, o tym, co się działo na weselu i nie powiedzą nic Kindze i Piotrkowi.

Paweł znajdzie dowód zdrady Franki z Piotrkiem w 1828 odcinku "M jak miłość"

Dowód zdrady Franki w 1828 odcinku "M jak miłość" znajdzie jednak Paweł, który pomyśli tylko, że podczas pijackiej, nocnej zabawy brat wziął się za jego żonę, że doszło do fatalnej zamiany żony! Póki co Paweł nie będzie jednak podejrzewał, że Franka przespała się z Piotrkiem. Przecież nawet pod wpływem alkoholu nie byłaby do tego zdolna! Czy aby na pewno?

Paweł Zduński bezpłodny. Wyniki badań w 1818 odcinku "M jak miłość" potwierdziły, że nie może mieć dzieci

Tajemnica Franki i Piotrka w 1828 odcinku "M jak miłość" nie będzie bezpieczna. Tak jak sekret Zduńskiej, która kilka tygodni temu odebrała wyniki Pawła z kliniki leczenia niepłodności i usłyszała od swojej lekarki, że mąż jest bezpłodny.

By nie ranić Pawła już w 1818 odcinku "M jak miłość" Franka ukryła prawdę o tym, że nie może mieć dzieci, że przez niego nigdy nie zajdzie w ciążę. Okłamała Pawła, że z jego badań nic nie wynika, ale było to kłamstwo w dobrej wierze. Po diagnozie o bezpłodności Pawła podjęła decyzję, że już nie będą starali się o dziecko. Zapowiedziała mężowi, że skoro dotąd nie zaszła w ciążę, to pewnie nie dane im będzie zostać rodzicami.

Wyniki badań Pawła w 1818 odcinku "M jak miłość" Franka zniszczyła, nieświadoma tego, że teściowa Marysia (Małgorzata Pieńkowska) podsłuchała jej rozmowę z lekarką! Od tego czasu Zduńscy nie poruszali więcej tematu dziecka.

Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" dowie się, że jest bezpłodny po telefonie z kliniki!

Pechowym zrządzeniem losu w 1828 odcinku "M jak miłość" Paweł odbierze telefon z kliniki i dowie się, że jest bezpłodny, pozna prawdziwy wynik badania. Jak zareaguje, gdy dotrze do niego, że Franka go oszukała? Ponieważ wszystko wyda się po weselu stryja w Bukowinie na poprawinach, Paweł nie będzie robił żadnej afery, awantur żonie. Ale z trudem zapanuje nad emocjami.

Największą tajemnicę Paweł w 1828 odcinku "M jak miłość" zdradzi Piotrkowi. - Zadzwonili do mnie z kliniki. Wiesz, tam, gdzie robiliśmy z Franką badania... Okazało się, że nie mogę mieć dzieci. Dlatego tak długo nam nie wychodziło...

- Przykro mi… Może to jest odwracalne? Jakieś leczenie czy coś? - spróbuje go pocieszyć Piotrek.

- Nie. Nic się nie da zrobić - stwierdzi Paweł.

Jaki finał będzie miała noc Franki i Pawła w 1828 odcinku "M jak miłość" po poprawinach po weselu?

A kiedy Franka i Paweł zostaną sami, to w 1828 odcinku "M jak miłość" oboje będą mieli sporo do ukrycia. Ostatnią noc w górach wykorzystają w pełni w sypialni młodej pary. Nie podejrzewając nawet jak dla przyszłości ich małżeństwa skończy się ten wyjazd...

Niestety z kręconych teraz odcinków "M jak miłość" wynika, że Franka i Paweł się rozstaną. Zapłakana Zduńska zdejmie nawet obrączkę, kiedy wróci sama do rodzinnego domu w Bukowinie.