M jak miłość, odcinek 1818: Marysia podsłucha rozmowę Franki z lekarką! Dowie się, że Paweł jest bezpłodny - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Franka i Paweł w 1818 odcinku "M jak miłość" nie będą mieli już dłużej siły ciągnąć starań o dziecko! Po długim leczeniu i operacji chora na endometriozę Zduńska nie dostała od swojej lekarki żadnej gwarancji, że teraz zajdzie w ciążę. Ale kolejne badania Franki nie wykażą żadnych przeciwwskazań by mogła zostać matką.

Paweł w 1818 odcinku "M jak miłość" nie dowie się o diagnozie lekarki, że jest bezpłodny

Niestety w 1818 odcinku "M jak miłość" z badań Pawła wyniknie, że jest bezpłodny. Zduński o druzgocącej diagnozie jednak się nie dowie, bo Franka go okłamie. Nie dość, że ukryje fakt, że problem leży po jego stronie, to jeszcze zrezygnuje z dalszych wizyt w klinice. Uzna,że to był błąd, że tak naciskała na Pawła, by mieli dziecko.

Marysia w 1818 odcinku "M jak miłość" podsłucha jak lekarka powie France o bezpłodności Pawła

Pechowo dla Franki w 1818 odcinku "M jak miłość" wyniki badań Pawła i diagnozę lekarki pozna podczas rodzinnego obiadu przy Deszczowej. Wyjdzie do ogrodu, żeby porozmawiać ze swoją ginekolożką, lecz nie zauważy kręcącej się w pobliżu teściowej. Marysia podsłucha rozmowę Franki i też dowie się o bezpłodności Pawła.

- Dzień dobry pani doktor, Franciszka Zduńska z tej strony... Ja przepraszam, że dzwonię tak w sobotę. Wiem, że w poniedziałek mamy umówioną wizytę, ale odebrałam właśnie wyniki męża i jedna rzecz nie daje mi spokoju... Ale jak to pani doktor, co pani przez to rozumie? Paweł nie może mieć dzieci? A kolejne badania? Paweł jest bezpłodny? Nic nie da się z tym zrobić? - Franka z trudem powstrzyma łzy w 1818 odcinku "M jak miłość".

Zaniepokojona Marysia w 1818 odcinku "M jak miłość" będzie jeszcze obserwowała Frankę z ukrycia, wypatrzy jak synowa podrze wyniki badań, by Paweł nigdy nie poznał prawdy o swojej bezpłodności. Wygląda na to, że żona i matka Zduńskiego razem będą go okłamywały jeszcze przez długi czas.