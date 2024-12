M jak miłość. Paweł zostawi Frankę w ciąży? Rozwali to małżeństwo - ZDJĘCIA, WIDEO

Myślę, że tutaj problemem, dla którego ta sytuacja urasta do jakiejś wielkiej sprawy jest to, że Paweł nie zna kontekstu tej sytuacji - tłumaczy Dominika Kachlik w "Kulisach M jak miłość". - Franka lubi pewne rzeczy zachowywać dla siebie i sama sobie radzić z różnymi trudnymi doświadczeniami. To nie działa dobrze w związku. Fajnie jednak, jak będąc razem, ufając sobie, kochając się, mówimy sobie o pewnych rzeczach. Jak nie mówimy to właśnie są takie sytuacje jak w związku Pawła i Franki - wyjaśnia aktorka.

Myślę, że Paweł może mieć takie nadwyrężone zaufanie poprzez sytuacje, które doświadczyły go w życiu. Z tym bagażem, który niesie w związku i małżeństwie z Franką wyolbrzymia problemy, które wynikają po prostu z braku zaufania... W takiej sytuacji człowiek reaguje często emocjonalnie - tłumaczy Rafał Mroczek.