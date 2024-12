M jak miłość. Franka w ciąży po zdradzie z Piotrkiem! Paweł ubzdura sobie, że to dziecko brata? - ZDJĘCIA, WIDEO

Zdrada Franki z Piotrkiem w "M jak miłość" poskutkuje kryzysem w małżeństwie góralki

Wszyscy stracili nadzieję, że Franka zajdzie w upragnioną ciążę. Od dawna uczęszcza do specjalistów, bada się, dba o siebie i wykonała szereg badań w kierunku starań o dziecko. Nie jest tajemnicą, że ostatecznie wyszło na jaw, iż to Paweł jest niepłodny... Przez większość czasów małżeństwo skupiało się na France, ale jednak to u Zduńskiego postawiono przykrą diagnozę.

Miało to miejsce niedługo przed wyjazdem na wesele stryja Gutowskiego (Piotr Majerczyk), gdzie doszło do zdrady. Na szczęście skończyło się "tylko" na pocałunku, a góralka z bratem bliźniakiem męża nie wylądowali w łóżku. Zakrapiana impreza tak mocno pochłonęła Frankę, że pomyliła bliźniaków i w trakcie tańców rzuciła się z pocałunkami na Piotrka. On jakoś nie stawiał oporów. Rano wszyscy obudzili się z bólem głowy, a Franka żałowała tego, co zaszło w nocy. Początkowo ustalili z Piotrkiem, że nie będą mówić drugim połówkom o incydencie, ale fakty wyszły na jaw. Od tej pory Paweł stanie się nie do zniesienia. Zacznie unikać brata, pokazywać chłód, a do żony także nabierze dystansu. Odtąd to małżeństwo wpadnie w kryzys.

Franka w ciąży po zdradzie z Piotrkiem w "M jak miłość"

W najnowszych "Kulisach M jak miłość" wszystko wskazuje na to, iż Franka faktycznie zajdzie w ciążę! Jej związek z Pawłem zacznie się psuć, ale ona sama zauważy dziwne objawy i zmiany w organizmie. Poczuje zapachy inaczej, zacznie mieć zachcianki. Inne fakty też wskażą na to, iż być może spodziewa się dziecka!

W związku z całą tą historią chorobową, zarówno jej jak i Pawła, Franka nie bierze tego pod uwagę (ciąży - przyp. red.). Wie, że to jest niemożliwe, ale takie sytuacje się wydarzają. Kurczę, a co jeżeli? Oczywiście, patrząc na to, w jakim momencie jest ich związek z Pawłem, pewnie nie jest to najlepszy moment, ale z drugiej strony może dobrze, żeby właśnie w tej chwili to dziecko się pojawiło - tłumaczy Dominika Kachlik w "Kulisach M jak miłość".

Paweł ubzdura sobie, że Franka zajdzie w ciążę z Piotrkiem w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Kolejne wydarzenia w "M jak miłość", które będą miały miejsce dopiero w 2025 r., zaszokują wszystkich. Pojawiające się objawy ciąży u Franki nie poskutkują nagłą sielanką w małżeństwie. Zdradzamy, że Paweł zacznie mieć wielkie problemy z zazdrością, będzie szukał kolejnych pretekstów do podejrzeń o zdradę. Wymyśli, że Piotrek chce zabrać mu żonę, że umawia się z nią za jego plecami. Zazdrość Zduńskiego wymknie się spod kontroli.