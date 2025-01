M jak miłość, odcinek 1846: Marysia nie wytrzyma psychicznie! Kryzys Franki i Pawła totalnie ją rozwali - ZDJĘCIA

- Po prostu rozpada się nam rodzina, a ja nie wiem, co mam robić...

- Kochanie, skoro mamy teraz Pawła u nas w domu, to może jakoś uda się z nim dojść do ładu.

- Co ty wygadujesz? Chociaż jak wyjeżdżałam, to Franka poprosiła mnie żebym dała znać, co u Pawła, to chyba dobry znak.

- Tak, bo go kocha i on ją też kocha tylko musi dojść do siebie, musi się pozbierać.

- Kurczę, jestem tak zła na Pawła, a z drugiej strony tak mi jego go strasznie żal.