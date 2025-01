M jak miłość, odcinek 1845: Franka urodzi chłopca? Piotrek zdradzi płeć dziecka Pawła przy całej rodzinie - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1849: Julia przeżyje brutalny atak w Grabinie, ale wyląduje w szpitalu! Nie będzie wiedziała, kto jej to zrobił. Ruszy śledztwo! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Franki od samego początku budzi skrajne emocje. Gdy w 1828 odcinku "M jak miłość" Paweł dowiedział się, że jest bezpłodny, w małżeństwie Zduńskich zawrzało. Góralka bezskutecznie próbowała uspokoić męża, zapewniając go, że dziecko jest jego, jednak wątpliwości wciąż nie dają Pawłowi spokoju. Każda wzmianka o potomstwie budzi w nim podejrzenia, a teraz wszystko wskazuje na to, że w 1845 odcinku "M jak miłość" Piotrek, nieświadomie doleje oliwy do ognia sugerując przypadkiem płeć ich nienarodzonego dziecka.

Franka urodzi synka? W 1845 odcinku "M jak miłość" Zduńscy usłyszą bijące serduszko ich dziecka

W 1845 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł udadzą się na kolejne badanie USG, aby sprawdzić stan zdrowia swojego dziecka. Wizyta u lekarza okaże się dla nich momentem pełnym emocji, zwłaszcza gdy na ekranie pojawi się wyraźny obraz maleństwa. Najważniejszym momentem tego dnia będzie usłyszenie bijącego serca dziecka, jednak czy lekarz na tym etapie zasugeruje im już płeć dziecka?

Franka i Paweł spodziewają się chłopca? Piotrek zdradzi w 1845 odcinku "M jak miłość" płeć ich dziecka

W 1845 odcinku "M jak miłość" Franka i Paweł po wizycie u lekarza, razem z bliskimi zasiądą do uroczystego obiadu z okazji trzeciej rocznicy swojego ślubu. Atmosfera na początku będzie sielankowa, a radość będzie biła z oczu zakochanych małżonków. Jednak wszystko zmieni się w momencie, gdy Piotrek, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich słów, wypowie zdanie, które wywoła lawinę domysłów...

- Jestem w ciąży! - ogłosi wszystkim szczęśliwa Franka - (...) Powiedźcie, który to tydzień? Chcę się grzecznie dowiedzieć, w jakich to pięknych okolicznościach został zmajstrowany kolejny Zduński! - zapyta zaciekawiony Piotrek. - To może ty mi powiesz? - odburknie Paweł - Paweł! - No co, myślałem, że moja żona tylko lubi seriale o prawnikach, ale okazało się, że lubisz jeszcze prawników i to szczególnie swojego szwagra.

Paweł wściekły po słowach Piotrka w 1845 odcinku "M jak miłość"! Dojdzie do awantury na rodzinnym obiedzie

Napięcie osiągnie punkt kulminacyjny, gdy Paweł nie będzie mógł dłużej trzymać emocji na wodzy. Jego słowa będą jednoznaczne. Zduński jawnie zasugeruje, że podejrzewa brata o zdradę! W 1845 odcinku "M jak miłość" rodzinny obiad zmieni się w arenę konfrontacji, a Kinga (Katarzyna Cichopek) i Franka będą przerażone rozwojem sytuacji.