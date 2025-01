M jak miłość, odcinek 1846: Rogowski przywiezie rannego Pawła do Grabiny! Po bójce z bratem będzie potrzebował pomocy - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1848: Julia zepchnięta do rzeki! Dima rozdzieli się z kochanką i wtedy dojdzie do tragedii w siedlisku Budzyńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1846 odcinku "M jak miłość" konflikt między braćmi Zduńskimi z powodu rzekomej zdrady Franki (Dominika Kachlik) i ciąży kobiety eskaluje w najgorszym możliwym momencie. Paweł, coraz bardziej sfrustrowany swoimi podejrzeniami oskarży ją publicznie o romans z Piotrkiem. Jego słowa padną w obecności rodziny podczas uroczystości z okazji trzeciej rocznicy ślubu, co doprowadzi do totalnego skandalu.

Wściekłość Pawła, podsycona alkoholem, skończy się bójką, w której to Piotrek będzie miał przewagę. Paweł, nie dość że przegra starcie, to jeszcze odniesie poważne obrażenia. W 1846 odcinku "M jak miłość" Zduński po namowach zostanie przywieziony do Grabiny, gdzie Artur natychmiast zajmie się jego stanem zdrowia.

Brutalna bójka Pawła i Piotrka w 1846 odcinku "M jak miłość"

Paweł przestanie radzić sobie ze swoimi emocjami i w wyniku ostrej wymiany zdań przy rodzinnym obiedzie, postanowi wieczorem w samotności utopić swoje żale w alkoholu. Piotrek chcąc postawić brata na nogi zjawi się w jego mieszkaniu i szybko tego pożałuje, ponieważ pijany Paweł rzuci się na brata z pięściami, co doprowadzi do brutalnej bójki między nimi.

W 1846 odcinku "M jak miłość" Piotrek, próbując przemówić bratu do rozsądku, sam stanie się ofiarą jego agresji. Konflikt między bliźniakami wstrząśnie całą rodziną i zmusi bliskich do podjęcia stanowczych działań, aby zapobiec dalszej eskalacji napięcia.

Barbara w 1846 odcinku "M jak miłość" zmusi Pawła, by przyjechał do Grabiny

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, w 1846 odcinku "M jak miłość" Barbara Mostowiak nie pozwoli, by destrukcyjne zachowanie Pawła doprowadziło do dalszego rozpadu rodziny. Po brutalnej bójce z Piotrkiem seniorka rodu zadzwoni do Zduńskiego i stanowczo zażąda, by natychmiast pojawił się w Grabinie.

- Masz jeszcze dzisiaj przyjechać do Grabiny i kropka. Pamiętasz, ile mam lat? No właśnie, komuś takiemu się nie odmawia. Jeśli nie przyjedziesz, będę miała do ciebie potworny żal... Słyszysz? No. Czekam na ciebie - powie stanowczo Barbara

Paweł po bójce z Piotrkiem w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie poważnie ranny? Artur będzie musiał go opatrzeć

Szybko okaże się, że Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z bójki z Piotrkiem mocno poturbowany. Rozcięta głowa i poraniona ręka to tylko część obrażeń, które odniesie podczas konfrontacji z bratem? Na całe szczęście na miejscu w Grabinie będzie Artur, który natychmiast zajmie się opatrywaniem jego obrażeń. Mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska), podobnie jak Barbara nie tylko opatrzy rany Pawła, ale także przypomni mu, że w tej sytuacji bardziej ucierpiała jego rodzina niż on sam.

"Rękę da się zszyć, posklejać, ale na połatanie tych ran, które ty właśnie zadajesz swojej rodzinie, za chwilę może być już za późno..."

Rozpad małżeństwa Franki i Pawła w "M jak miłość". Zduńska nigdy mu nie wybaczy?

W 1846 odcinku "M jak miłość" kryzys w małżeństwie Franki i Pawła osiągnie apogeum. Zduńska, która przez długi czas starała się ratować ich związek, w końcu nie wytrzyma oskarżeń męża o zdradę z Piotrkiem i wyjdzie na Podhale. Paweł, zraniony swoją bezpłodnością i przekonany, że ciąża Franki to efekt romansu z bratem, zrani ją nie tylko słowami, ale także swoim destrukcyjnym zachowaniem.

"M jak miłość". Kiedy i gdzie oglądać 1846 odcinek serialu?

1846 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany już we wtorek, 4 lutego o godz. 20.55 w TVP2.