M jak miłość, odcinek 1846: Piotrek nie przekona Pawła, że nie jest ojcem dziecka Franki. Pijany Zduński pobije brata - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Bójka braci Zduńskich w 1846 odcinku "M jak miłość" rozegra się niedługo po tym jak Paweł przy rodzinie zarzuci France romans z Piotrkiem, oskarżając jednocześnie żonę, że zaszła w ciążę z jego bratem, skoro on jest bezpłodny. Skandal wywołany przez Pawła podczas świętowania 2. rocznicy ślubu z Franką pociągnie za sobą fatalne skutki! Bo obrażona, upokorzona Franka odejdzie od Pawła, tylko teściowej Marysi (Małgorzata Pieńkowska) zwierzając się, jak bardzo bolą ją oskarżenia ukochanego.

Paweł upije się po odejściu Franki w 1846 odcinku "M jak miłość"

Porzucony Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" zacznie topić smutki w alkoholu! Kompletnie pijanego Zduńskiego odwiedzi brat, który będzie chciał przemówić mu do rozumu. Rozgniewany Piotrek wparuje do mieszkania Pawła i Franki, by raz na zawsze wybić bliźniakowi z głowy chore teorie o romansie z bratową, który niby narodził się na weselu w Bukowinie. Jedyną winą Piotrka i Franki był pocałunek po pijaku wskutek pomyłki. Przecież nie spali ze sobą podczas wesela! A ciąża Franki to "efekt" magicznej nocy z Pawłem w trakcie poprawin.

Piotrek w 1846 odcinku "M jak miłość" wkurzy się na Pawła za oskarżenia o romans z Franką

Ale to zaślepionego zazdrością Pawła w 1846 odcinku "M jak miłość" nic nie dotrze. Piotrek nie pozwoli jednak na to, by brat bezkarnie oskarżał go o zdradę z Franką.

- Jak w ogóle mogło ci przyjść do tego durnego łba, że mógłbym zrobić ci taki numer?! Serio? Jezu, Paweł! Twoja żona jest w ciąży, spodziewacie się dziecka, Waszego dziecka! A ty, co? Zastanów się, co robisz... Weź się, człowieku, ogarnij! - rzuci Piotrek wściekle do Pawła, cytowany przez portal światseriali.interia.pl.

Na twarzy męża Franki w 1846 odcinku "M jak miłość" pojawi się szyderczy uśmieszek. - Skończyłeś kazanie? - zapyta z kpina w głosie. Piotrek jednak nie odpuści. - Nie ruszę się stąd, dopóki nie wbiję ci do tego durnego łba, że popełniasz największy błąd w swoim życiu!

Paweł obrazi Piotrka w 1846 odcinku "M jak miłość"

W rewanżu pijany Paweł w 1846 odcinku "M jak miłość" zacznie obrażać brata jeszcze bardziej! - A do Kingi już dotarło, jaki błąd ty popełniłeś? Czy dalej wierzy w świętego Piotrusia i żyje w słodkiej nieświadomości? Po tych słowach do Piotrka dotrze, że Paweł naprawdę zwariował, że ubzdurał sobie coś, czego nie ma i brnie w to coraz dalej.

- Skończ z tą paranoją i w końcu zajmij się swoją rodziną, debilu! - krzyknie mąż Kingi. I na tym będzie koniec ostrej rozmowy Zduńskich.

Bójka Zduńskich w 1846 odcinku "M jak miłość". Paweł pobije Piotrka!

Na Pawła podziała to jak płachta na byka, więc w 1846 odcinku "M jak miłość" poderwie się z krzesła, rzuci się na Piotrka z pięściami, by wypędzić go z mieszkania. Bójka braci bliźniaków będzie miała opłakane skutki dla Piotrka, który porządnie oberwie od Pawła. Niestety po pobiciu brata nadal nie zmieni zdania! Będzie przekonany, że to Piotrek jest ojcem dziecka Franki.

M jak miłość. Paweł pobije Piotrka! Taki będzie finał bójki braci Zduńskich