M jak miłość, odcinek 1846: Paweł po bójce z Piotrkiem nasłucha się od wściekłej Barbary! Zrobi z nim porządek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł i Piotrek w 1846 odcinku "M jak miłość" pobiją się o Frankę! Po tym jak przy niemałej rodzinie pijany Zduński zarzuci żonie i bratu bliźniakowi, że ze sobą spali! Obsesyjna zazdrość Pawła o Frankę, o to, co tak naprawdę wydarzyło się na weselu w Bukowinie, wymknie się spod kontroli. Zduńskiemu kompletnie odbiło i ubzdurał sobie, że nie tylko doszło do zdrady między jego żoną i bratem, ale także, że to Piotrek jest ojcem dziecka! Bo przecież zrobił badania w klinice leczenia niepłodności, które wykazały, że jest bezpłodny. Sytuację pogorszy fakt, że nawet testy DNA na ojcostwo nie wykażą, czyje dziecko urodzi Franka.

Paweł pobije Piotrka, bo w 1846 odcinku "M jak miłość" każe mu zająć się Franką

Bójka Zduńskich w 1846 odcinku "M jak miłość", z której WIDEO możecie już zobaczyć w naszym artykule, będzie konsekwencją tego, że Piotrek postanowi przemówić Pawłowi do rozumu. Żeby brat wreszcie się opamiętał, zadbał o ciężarną Frankę, zajął się swoją rodziną, a nie snuł chore teorie o zdradzie, której nie było. Pod wpływem alkoholu Paweł przestanie jednak nad sobą panować i dotkliwie pobije Piotrka.

Ostra reakcja Barbary na bójkę Zduńskich w 1846 odcinku "M jak miłość"

Ciąg dalszy w 1846 odcinku "M jak miłość" rozegra się już w Grabinie w domu Mostowiaków, gdzie Paweł pojedzie, bo zraniona Franka nie będzie go chciała widzieć na oczy. Zszokowana zachowaniem szwagra Kinga (Katarzyna Cichopek), która w przeciwieństwie do Pawła nie będzie podejrzewała zdrady Piotrka z Franką, dojdzie do wniosku, że tylko babcia Barbara może zaprowadzić porządek w rodzinie. Jej reakcja będzie ostra i zdecydowana.

Barbara zrobi porządek z Pawłem w 1846 odcinku "M jak miłość"

W 1846 odcinku "M jak miłość" rozgniewana Barbara nie zostawi na Pawle suchej nitki. Paweł nasłucha się od babci jeszcze bardziej niż od swojej matki Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Seniorka rodu Mostowiaków weźmie stronę Franki, zarzucając wnukowi, że niesłusznie zwątpił w żonę, że nigdy nie dopuściłaby się zdrady z jego własnym bratem. Nawet po pijaku.

Czy w "M jak miłość" Franka zdradziła Pawła z Piotrkiem na weselu?

Bo przecież w listopadzie w 1828 odcinku "M jak miłość" Franka pocałowała Piotrka na góralskim weselu tylko dlatego, że pomyliła go z Pawłem. Między nimi nic więcej nie zaszło, bo panna młoda zabrała pijaną Frankę do swojej sypialni. A ciąża Franki jest efektem magicznej nocy z Pawłem na poprawinach. Mimo że Zduński jest bezpłodny, stał się cud, którego z medycznego punktu widzenia nie sposób wyjaśnić.