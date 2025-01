M jak miłość, odcinek 1845: Upokorzona Franka odejdzie od Pawła! Tylko Marysia pozna kulisy rozstania Zduńskich - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Franka zostawi Pawła w 1845 odcinku "M jak miłość" podczas 3. rocznicy ślubu i rodzinnej kolacji, którą urządzą w "Bistro Nasz Zielony Sad". I nie ma się jej co dziwić, bo Paweł sam będzie się prosił o to, żeby ktoś mu wylał kubeł zimnej wody, bo tylko tam może się opamiętać.

Chora zazdrość Pawła o Frankę i jej relację z Piotrkiem jest wywołana nie tylko diagnozą o bezpłodności, ale także tym, co działo się między tą dwójka na weselu w Bukowinie. Dla Zduńskiego dowodem zdrady żony z bratem był nie tylko krawat Piotrka znaleziony w łóżku Franki, ale także ich frywolne zdjęcia, na których okazywali sobie czułość. A przecież żadnej zdrady nie było - skończyło się tylko na pijackim pocałunku przez pomyłkę!

W 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł oskarży Frankę o romans z Piotrkiem

Nie dość, że w 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł znów okaże ciężarnej France brak zaufania, zwątpi w jej wierność i szczerość, to jeszcze upije się na kolacji w bistro i powie wszystko to, co leży mu na sercu. Sprowokowany przez Piotrka, bo brat zacznie żartować i dociekać, kiedy kolejny Zduński został poczęty.

Zamroczony alkoholem Paweł w 1845 odcinku "M jak miłość" na oczach zaskoczonej rodziny głośno oskarży ukochaną o romans z Piotrkiem. - To żadna tajemnica, że moja żona lubi prawników, a szczególnie swojego szwagra!

Tak będzie wyglądało rozstanie Franki i Pawła w 1845 odcinku "M jak miłość"

Po tych słowach Zduński w 1845 odcinku "M jak miłość" obróci wszystko w żart, ale upokorzona Franka nie zniesie dłużej zachowania męża. Po toaście Pawła za zdrowie ciężarnej Franki i Piotrka zerwie się od stołu i ze łzami w oczach wybiegnie z bistro. Na tym jednak nie koniec, bo odejdzie od męża w ich 3. rocznicę ślubu!

Jedną osobą, która w 1845 odcinku "M jak miłość" będzie wiedziała o co chodzi Pawłowi, jaki jest powód rozstania Zduńskich będzie Marysia, której synowa zwierzyła się już z tego, co się dzieje w ich małżeństwie. Kolejny raz Rogowska stanie po stronie Franki, potępi zachowanie Pawła, ale będzie pełna złych przeczuć, że nie tak szybko jej syn pójdzie po rozum do głowy i się opamięta.