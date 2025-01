M jak miłość, odcinek 1845: Piotrek sprowokuje Pawła! Nie wytrzyma i zaatakuje Frankę na rocznicowej kolacji - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1841: Aneta wygarnie Kasi, co o niej myśli. Podpatrzy jak lata do innego i mocno przegina - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845 odcinku "M jak miłość" Zduńscy będą obchodzić kolejną rocznicę ślubu, którą postanowią spędzić ze swoimi bliskimi. Tym bardziej, że będą mieli ku temu powód, gdyż Franka uzna, że jak podaje swiatseriali.interia.pl to dobra okazja, aby oficjalnie ogłosić całej rodzinie, iż spodziewają się z Pawłem dziecka. I choć oczywiście wszyscy ucieszą się z dobrej nowiny, to gratulacje Piotrka w 1845 odcinku "M jak miłość" szczególnie dotkną jego brata! Tym bardziej, że Zduński będzie świadomy tego, iż przecież Paweł jest bezpłodny!

- Jestem w ciąży... Będziemy z Pawłem mieli dziecko - ogłosi Franka.

- Naprawdę? Serio? To wspaniale, wielkie gratulacje. Nie mogę się już doczekać, kiedy zostanę wujkiem. Paweł, tak się cieszę, że się udało! - skomentuje Piotrek, czym aż rozjuszy Pawła.

Paweł powie rodzinie o zdradzie Franki i Piotrka w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1845 odcinku "M jak miłość" Paweł nerwowo chwyci za kieliszek, co nie ujdzie uwadze zgromadzonych. Wówczas Franka od razu straci humor i wymownie spojrzy na męża dokładnie tak samo jak Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Ale to w niczym nie pomoże. A wręcz przeciwnie, będzie tylko gorzej, gdy Piotrek wyskoczy z kolejnym pytaniem.

- No to przyznajcie się, który to tydzień? - zainteresuje się Zduński.

- Piotrek! - zagai go Kinga (Katarzyna Cichopek).

- No co? Ja tylko grzecznie pytam... Chciałbym wiedzieć, w jakich to pięknych okolicznościach przyrody został zmajstrowany kolejny Zduński - usprawiedliwi się Piotrek.

A to dlatego, że wówczas w 1845 odcinku "M jak miłość" Zduński już nie wytrzyma i wybuchnie, czym zszokuje zebranych! A wszystko przez to, iż publicznie oskarży swoją żonę o zdradę z Piotrkiem!

- A może ty mi powiesz, co? - spyta wymownie Paweł.

- Paweł! - spróbuje przywołać go do porządku matka, ale niestety niewiele tym wskóra!

- No co? To żadna tajemnica, że moja żona lubi prawników, a szczególnie... swojego szwagra - oskarży Zduński.

Upokorzona Zduńska wybiegnie z bistro w 1845 odcinku "M jak miłość"!

W tej chwili w 1845 odcinku "M jak miłość" wszyscy zamilkną, gdyż będą tak zszokowani tym, co przed momentem się wydarzyło, że aż nie będą wiedzieli, co powiedzieć. Dlatego głos znów zabierze Paweł, który "uspokoi" wszystkich, że to był jedynie żart. Tyle tylko, że nie dla każdego będzie on śmieszny. A szczególnie dla upokorzonej Franki...

- Żartowałem, nie przejmujcie się. Wasze zdrowie! - wzniesie toast Paweł.

Do tego stopnia, że wówczas w 1845 odcinku "M jak miłość" zapłakana Franka wstanie z miejsca i ze łzami w oczach wybiegnie z "Naszego Zielonego Sadu", gdyż nie zniesie tego, w jak okrutny sposób znów potraktował ją jej własny mąż. I to jeszcze w obecności jego rodziny!