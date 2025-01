M jak miłość, odcinek 1846: Barbara uratuje małżeństwo Franki i Pawła! Tylko ona przemówi mu do rozsądku -ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: Tak Jagoda i Tadeusz nazwą córkę! Skłoni ich do tego historia Bartka i Doroty? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Jakub nie pozbiera się po zabójstwie gangstera Roberta! Wróci do Kasi totalnie rozbity - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1846 odcinku "M jak miłość" Paweł Zduński popadnie w spiralę zazdrości, która doprowadzi go do katastrofy. Ulegając paranoicznym myślom, zacznie wierzyć, że jego ukochana żona Franka zdradziła go z Piotrem. Te nieuzasadnione podejrzenia wywołają lawinę problemów, które przerodzą się w prawdziwy kryzys rodzinny, nad którym zapanować będzie w stanie tylko i wyłącznie Barbara.

Paweł, zamiast skonfrontować się z faktami, w 1846 odcinku "M jak miłość" sięgnie po alkohol, co tylko pogłębi jego frustrację i zaślepi go jeszcze bardziej.Sytuacja stanie się na tyle napięta, że Franka nie będzie w stanie wytrzymać oskarżeń. Atmosfera wśród Zduńskich zrobi się nieznośna, a wszyscy będą zszokowani zachowaniem Pawła. Jego brat Piotrek, choć niewinny, również nie uniknie gniewu bliźniaka i dojdzie między nimi do szarpaniny.

Paweł i Piotrek pobiją się w 1846 odcinku "M jak miłość"

Kulminacja konfliktu nastąpi, gdy w 1846 odcinku "M jak miłość" Paweł rzuci się na Piotra. Bójka braci będzie gwałtowna i brutalna, a cała rodzina będzie w ogromnym szoku. Kinga (Katarzyna Cichopek-Hakiel), zdesperowana widokiem kłócących się mężczyzn, postanowi poszukać pomocy u jedynej osoby, która potrafi wpłynąć na Pawła - Barbary.

Barbara, znana ze swojego spokoju i doświadczenia, nie zawaha się zainterweniować. W 1846 odcinku "M jak miłość" to ona stanie się kluczem do załagodzenia tej trudnej sytuacji. Jej mądre słowa i opanowanie mogą ocalić rodzinę przed całkowitym rozbiciem.

Barbara w 1846 odcinku "M jak miłość" uratuje małżeństwo Franki i Pawła

W 1846 odcinku "M jak miłość" Barbara Mostowiak podejmie się próby uratowania małżeństwa swojego wnuka. Kobieta będzie wiedziała, że tylko stanowcza rozmowa może przynieść oczekiwane efekty. Nestorka zdecyduje się na konfrontację z Pawłem i postara się otworzyć mu oczy na to, że swoimi oskarżeniami i zachowaniem krzywdzi najbliższych. Barbara przypomni wnukowi, jak ważna jest miłość i zaufanie w małżeństwie. Nie zabraknie również mądrych rad i odwołań do tradycyjnych wartości, które zawsze stanowiły fundament rodziny Mostowiaków. Czy jej interwencja sprawi, że Paweł zrozumie swoje błędy i postanowi naprawić relacje z Franką? Przekonamy się niebawem!